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ОАК передала Минобороны вторую за год партию самолетов Су-35С

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре изготовила и передала Минобороны РФ вторую за год партию самолетов Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Многофункциональные истребители поколения «4++» Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома авиазавода к месту несения службы», – рассказали в «Ростехе».

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод с опережением графиков обеспечивает потребности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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Количество поставляемых Минобороны самолетов в сообщении «Ростеха» не называется.

О поставках Минобороны первой партии самолетов в 2023 г. госкорпорация сообщила в июне. Ранее в «Ростехе» рассказывали, что Су-35С работают в зоне спецоперации.

В июле замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков сообщил, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35, показавших высокую эффективность в зоне проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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