ОАК передала Минобороны вторую за год партию самолетов Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре изготовила и передала Минобороны РФ вторую за год партию самолетов Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.