ОАК передала Минобороны вторую за год партию самолетов Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре изготовила и передала Минобороны РФ вторую за год партию самолетов Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Многофункциональные истребители поколения «4++» Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома авиазавода к месту несения службы», – рассказали в «Ростехе».
Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод с опережением графиков обеспечивает потребности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
Количество поставляемых Минобороны самолетов в сообщении «Ростеха» не называется.
О поставках Минобороны первой партии самолетов в 2023 г. госкорпорация сообщила в июне. Ранее в «Ростехе» рассказывали, что Су-35С работают в зоне спецоперации.
В июле замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков сообщил, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35, показавших высокую эффективность в зоне проведения спецоперации.