«ВКонтакте» добавила функцию расшифровки видеосообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о запуске функции текстовой расшифровки видеосообщений.
«Технология расшифровки полностью автоматизирована и работает на основе методов машинного обучения, разработанных командой "ВКонтакте"», – говорится в пресс-релизе.
В компании отметили, что расшифровкой занимаются сразу три нейросети, обучение которых ведется на субтитрах к фильмам. Акустическая нейросеть распознает звуки, языковая – формирует из звуков слова, а пунктуационная – разбивает текст на предложения и смысловые блоки.
Расшифровывать можно будет не только полученные, но и отправленные видеосообщения, а полученный текст можно будет находить и в дальнейшем при помощи поиска. При этом максимальную продолжительность видеосообщений увеличили до трех минут.
Сейчас функция доступна в веб-версии VK мессенджера и части пользователей приложений соцсети и мессенджера на Android, скоро она появится также на iOS.
Возможность расшифровывать аудиосообщения «Вконтакте» добавила в июне 2020 г.
Ранее в ноябре прошлого года возможность расшифровки видеосообщений была добавлена в премиум-подписку Telegram, ранее в том же году для оформивших Telegram Premium пользователей ввели возможность запрещать отправлять им голосовые и видеосообщения.