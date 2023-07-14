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«ВКонтакте» добавила функцию расшифровки видеосообщений

Ведомости

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о запуске функции текстовой расшифровки видеосообщений.

«Технология расшифровки полностью автоматизирована и работает на основе методов машинного обучения, разработанных командой "ВКонтакте"», – говорится в пресс-релизе.

В компании отметили, что расшифровкой занимаются сразу три нейросети, обучение которых ведется на субтитрах к фильмам. Акустическая нейросеть распознает звуки, языковая – формирует из звуков слова, а пунктуационная – разбивает текст на предложения и смысловые блоки.

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Расшифровывать можно будет не только полученные, но и отправленные видеосообщения, а полученный текст можно будет находить и в дальнейшем при помощи поиска. При этом максимальную продолжительность видеосообщений увеличили до трех минут.

Сейчас функция доступна в веб-версии VK мессенджера и части пользователей приложений соцсети и мессенджера на Android, скоро она появится также на iOS.

Возможность расшифровывать аудиосообщения «Вконтакте» добавила в июне 2020 г.

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Ранее в ноябре прошлого года возможность расшифровки видеосообщений была добавлена в премиум-подписку Telegram, ранее в том же году для оформивших Telegram Premium пользователей ввели возможность запрещать отправлять им голосовые и видеосообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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