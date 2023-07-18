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Дуров заявил, что в Telegram ежедневно регистрируются 2,5 млн пользователей

Ведомости

В мессенджере Telegram ежедневно регистрируются более 2,5 млн новых пользователей. Об этом заявил основатель проекта Павел Дуров.

«Каждый день более 2,5 млн новых пользователей регистрируются в Telegram, а в начале этого года мы превысили 800 млн активных пользователей в месяц», – написал Дуров у себя в Telegram-канале.

В то же время рост влечет за собой повышенные расходы на хранение данных и обслуживание аккаунтов пользователей. «Несмотря на то что Telegram еще не является прибыльным (чего было бы невозможно достичь всего за второй год монетизации), Telegram ближе к прибыльности в абсолютных цифрах, чем его конкуренты, такие как Twitter и Snapchat», – отметил он.

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В феврале Дуров заявил, что его мессенджер стал вторым самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями, обойдя Facebook Messenger (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной). В марте 2022 г. Telegram впервые обошел WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), став самым популярным мессенджером в России на фоне введения ограничений для других платформ в стране.

Летом прошлого года Telegram представил платную подписку – Telegram Premium. Уже к концу года количество подписчиков Premium превысило 1 млн, сообщал Дуров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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