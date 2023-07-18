Дуров заявил, что в Telegram ежедневно регистрируются 2,5 млн пользователей

В то же время рост влечет за собой повышенные расходы на хранение данных и обслуживание аккаунтов пользователей. «Несмотря на то что Telegram еще не является прибыльным (чего было бы невозможно достичь всего за второй год монетизации), Telegram ближе к прибыльности в абсолютных цифрах, чем его конкуренты, такие как Twitter и Snapchat», – отметил он.