Дуров заявил, что в Telegram ежедневно регистрируются 2,5 млн пользователей
В мессенджере Telegram ежедневно регистрируются более 2,5 млн новых пользователей. Об этом заявил основатель проекта Павел Дуров.
«Каждый день более 2,5 млн новых пользователей регистрируются в Telegram, а в начале этого года мы превысили 800 млн активных пользователей в месяц», – написал Дуров у себя в Telegram-канале.
В то же время рост влечет за собой повышенные расходы на хранение данных и обслуживание аккаунтов пользователей. «Несмотря на то что Telegram еще не является прибыльным (чего было бы невозможно достичь всего за второй год монетизации), Telegram ближе к прибыльности в абсолютных цифрах, чем его конкуренты, такие как Twitter и Snapchat», – отметил он.
В феврале Дуров заявил, что его мессенджер стал вторым самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями, обойдя Facebook Messenger (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной). В марте 2022 г. Telegram впервые обошел WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), став самым популярным мессенджером в России на фоне введения ограничений для других платформ в стране.
Летом прошлого года Telegram представил платную подписку – Telegram Premium. Уже к концу года количество подписчиков Premium превысило 1 млн, сообщал Дуров.