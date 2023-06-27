В Telegram появятся Stories

Первым формат Stories запустил Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Затем «истории» появились на YouTube, в TikTok, «ВКонтакте» и др. Однако с 26 июня в YouTube отказались от такого формата. Решение убрать «сторис» в компании объяснили анонсами новых функций «как для короткометражек, так и для постов в сообществах». По заявлению компании, YouTube намерен инвестировать в «новые и инновационные инструменты, которые помогут вам увеличить аудиторию» на хостинге.