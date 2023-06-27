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В Telegram появятся Stories

Ведомости

В начале июля в мессенджере Telegram станет доступна функция Stories. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель приложения Павел Дуров.

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов о новых функциях, которые мы получаем, связаны со Stories», – написал Дуров. 

Он отметил, что изначально в компании были против такого формата, поскольку «Stories уже есть везде». Но в итоге разработчики все же прислушались к юзерам. Сейчас функция находится на последней стадии тестирования, уточнил основатель Telegram. 

По словам Дурова, новый формат позволит каналам увеличить аудитории, поскольку со сторис «стать вирусным в Telegram станет намного проще». В частности, каналы смогут репостить свои сообщения в «истории».

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При публикации пользователи смогут установить круг лиц, кому будут доступны Stories: всем пользователи, только контактам, нескольким выбранным контактам или юзерам из списка «близких друзей». Также можно будет скрыть сторис выбранных контактов в списке «Скрытые» в разделе «Контакты». Кроме того, юзер сможет самостоятельно определить, когда истечет срок показа «истории» – через 6, 12, 24 или 48 часов. При желании публикация может отображаться постоянно на странице пользователя. 

Помимо инструментов для редактирования фото и видео, в сторис Telegram станут доступны подписи, ссылки и отметки других людей. Также новый формат будет поддерживать «двойную» камеру: пользователи смогут публиковать «истории», снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно. 

Первым формат Stories запустил Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Затем «истории» появились на YouTube, в TikTok, «ВКонтакте» и др. Однако с 26 июня в YouTube отказались от такого формата. Решение убрать «сторис» в компании объяснили анонсами новых функций «как для короткометражек, так и для постов в сообществах». По заявлению компании, YouTube намерен инвестировать в «новые и инновационные инструменты, которые помогут вам увеличить аудиторию» на хостинге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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