В Telegram появятся Stories
В начале июля в мессенджере Telegram станет доступна функция Stories. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель приложения Павел Дуров.
«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов о новых функциях, которые мы получаем, связаны со Stories», – написал Дуров.
Он отметил, что изначально в компании были против такого формата, поскольку «Stories уже есть везде». Но в итоге разработчики все же прислушались к юзерам. Сейчас функция находится на последней стадии тестирования, уточнил основатель Telegram.
По словам Дурова, новый формат позволит каналам увеличить аудитории, поскольку со сторис «стать вирусным в Telegram станет намного проще». В частности, каналы смогут репостить свои сообщения в «истории».
При публикации пользователи смогут установить круг лиц, кому будут доступны Stories: всем пользователи, только контактам, нескольким выбранным контактам или юзерам из списка «близких друзей». Также можно будет скрыть сторис выбранных контактов в списке «Скрытые» в разделе «Контакты». Кроме того, юзер сможет самостоятельно определить, когда истечет срок показа «истории» – через 6, 12, 24 или 48 часов. При желании публикация может отображаться постоянно на странице пользователя.
Помимо инструментов для редактирования фото и видео, в сторис Telegram станут доступны подписи, ссылки и отметки других людей. Также новый формат будет поддерживать «двойную» камеру: пользователи смогут публиковать «истории», снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно.
Первым формат Stories запустил Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Затем «истории» появились на YouTube, в TikTok, «ВКонтакте» и др. Однако с 26 июня в YouTube отказались от такого формата. Решение убрать «сторис» в компании объяснили анонсами новых функций «как для короткометражек, так и для постов в сообществах». По заявлению компании, YouTube намерен инвестировать в «новые и инновационные инструменты, которые помогут вам увеличить аудиторию» на хостинге.