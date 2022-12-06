Число подписчиков Telegram Premium превысило миллион

Несмотря на то, что Telegram Premium по-прежнему составляет лишь малую часть общего дохода Telegram, сервис «неуклонно растет с каждым днем», подчеркнул Дуров. Вместе с тем основатель мессенджера отметил, что Telegram учитывает конфиденциальность при размещении рекламы. По его словам, в компании не используют личные данные для таргетинга и реклама выходит только в публичных каналах. Дуров подчеркнул, что реклама в мессенджере «вывела Telegram на устойчивый путь к финансовой стабильности».