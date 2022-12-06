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Число подписчиков Telegram Premium превысило миллион

Ведомости

Количество подписчиков платной подписки Telegram Premium превысило 1 млн, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Число подписчиков Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро превысило 1 млн», — написал Дуров.

Несмотря на то, что Telegram Premium по-прежнему составляет лишь малую часть общего дохода Telegram, сервис «неуклонно растет с каждым днем», подчеркнул Дуров. Вместе с тем основатель мессенджера отметил, что Telegram учитывает конфиденциальность при размещении рекламы. По его словам, в компании не используют личные данные для таргетинга и реклама выходит только в публичных каналах. Дуров подчеркнул, что реклама в мессенджере «вывела Telegram на устойчивый путь к финансовой стабильности».

Дуров также отметил, что в то время как некоторые приложения рассматривают своих пользователей «как инструмент для максимизации дохода, мы рассматриваем доход как инструмент для максимизации ценности [приложения] для наших пользователей».

Telegram представил платную подписку 19 июня. В день запуска ее стоимость составляла 449 руб., но через два дня ее снизили до 299 руб. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. При этом основные функции останутся бесплатными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных