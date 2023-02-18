Дуров заявил, что Telegram стал вторым самым популярным в мире мессенджером
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер стал вторым самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями, обойдя Facebook Messenger (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной).
«За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Telegram сейчас уступает только WhatsApp, и с каждым годом отставание сокращается. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!» – написал Дуров в своем Telegram-канале.
В марте 2022 г. Telegram впервые обошел WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), став самым популярным мессенджером в России на фоне введения ограничений для других платформ в стране.
Осенью Дуров призвал «держаться подальше» от WhatsApp из-за уязвимостей мессенджера. По его словам, злоумышленники могут получить полный доступ к содержимому любого телефона, на котором установлено приложение.
В июне Telegram представил платную подписку, к концу года количество подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн, сообщал основатель мессенджера.