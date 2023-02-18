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Дуров заявил, что Telegram стал вторым самым популярным в мире мессенджером

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер стал вторым самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями, обойдя Facebook Messenger (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной).

«За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Telegram сейчас уступает только WhatsApp, и с каждым годом отставание сокращается. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!» – написал Дуров в своем Telegram-канале.

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В марте 2022 г. Telegram впервые обошел WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), став самым популярным мессенджером в России на фоне введения ограничений для других платформ в стране. 

Осенью Дуров призвал «держаться подальше» от WhatsApp из-за уязвимостей мессенджера. По его словам, злоумышленники могут получить полный доступ к содержимому любого телефона, на котором установлено приложение.

В июне Telegram представил платную подписку, к концу года количество подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн, сообщал основатель мессенджера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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