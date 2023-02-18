Дуров заявил, что Telegram стал вторым самым популярным в мире мессенджером

«За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Telegram сейчас уступает только WhatsApp, и с каждым годом отставание сокращается. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!» – написал Дуров в своем Telegram-канале.