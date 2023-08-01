Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play
При этом для скачивания по-прежнему доступны «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл».
Из App Store приложения «Тинькофф», включая «Тинькофф банк» и «Тинькофф инвестиции», пропали еще в марте 2023 г. после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля. В кредитной организации заверили, что скачанные ранее приложения продолжат работать на устройствах.
20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. В пресс-службе кредитной организации отметили, что ограничения не повлияют на работу банка в России, и анонсировали подробную информацию в связи с изменениями. Из сообщения пресс-службы «Тинькофф инвестиции» следует, что торги по всем ценным бумагам США продолжатся в стандартном режиме.