Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play

20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. В пресс-службе кредитной организации отметили, что ограничения не повлияют на работу банка в России, и анонсировали подробную информацию в связи с изменениями. Из сообщения пресс-службы «Тинькофф инвестиции» следует, что торги по всем ценным бумагам США продолжатся в стандартном режиме.