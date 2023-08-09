Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Данные с Huanjing Jianzai-2-06 также будут использоваться для развития лесного и сельского хозяйства, при оценке земельных и водных ресурсов. Космический аппарат вывела на орбиту ракета CZ-2C в 06:53 по пекинскому времени (01:53 мск). CZ-2C – жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 42 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 2,85 тонны полезного груза.