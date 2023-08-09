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Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Ведомости

Китай успешно запустил спутник Huanjing Jianzai-2-06 с космодрома Тайюань на севере КНР. Аппарат будет использоваться для предупреждений о стихийных бедствиях и реализации экологических проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Данные с Huanjing Jianzai-2-06 также будут использоваться для развития лесного и сельского хозяйства, при оценке земельных и водных ресурсов. Космический аппарат вывела на орбиту ракета CZ-2C в 06:53 по пекинскому времени (01:53 мск). CZ-2C – жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 42 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 2,85 тонны полезного груза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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