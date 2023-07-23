В Роскосмосе допустили появление международных правил запуска спутников
В течение пяти лет могут появиться международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять ими во избежание опасных ситуаций. Об этом в ходе визита в ЮАР заявил исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко.
«Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением», – сказал Блошенко (цитата по ТАСС).
Представитель госкорпорации, указывая на планы космических держав, рассказал, что 2030 г. число спутников вокруг Земли превысит 100 000. Блошенко заявил, что не поддерживает идею о том, что в космосе «всем хватит места». По его словам, привлекательные орбиты ограничены, а из-за их «перенаселенности» может появиться риск возникновения опасных ситуаций.
В декабре прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал в интервью «Ведомостям» о состоянии космической отрасли и новом подходе к выпуску спутников.
«Сегодня Илон Маск выпускает по шесть спутников в день, планирует к 2030 г. создать группировку аж в 42 000 спутников. Производственные мощности Китая – свыше 500 спутников в год. Активно наращивают производственные мощности Европа, Индия, все ведущие страны, а мы индустриальную модель проспали. Надо наверстывать», – говорил Борисов.
Глава госкорпорации отмечал, что на рубеже 2025–2026 гг. Россия должна выпускать 200–250 спутников в год – вместо 15 сегодняшних, а к 2030 г. «выйти как минимум на спутник в день».