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В Роскосмосе допустили появление международных правил запуска спутников

Ведомости

В течение пяти лет могут появиться международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять ими во избежание опасных ситуаций. Об этом в ходе визита в ЮАР заявил исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко.

«Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением», – сказал Блошенко (цитата по ТАСС).

Представитель госкорпорации, указывая на планы космических держав, рассказал, что 2030 г. число спутников вокруг Земли превысит 100 000. Блошенко заявил, что не поддерживает идею о том, что в космосе «всем хватит места». По его словам, привлекательные орбиты ограничены, а из-за их «перенаселенности» может появиться риск возникновения опасных ситуаций.

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В декабре прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал в интервью «Ведомостям» о состоянии космической отрасли и новом подходе к выпуску спутников. 

«Сегодня Илон Маск выпускает по шесть спутников в день, планирует к 2030 г. создать группировку аж в 42 000 спутников. Производственные мощности Китая – свыше 500 спутников в год. Активно наращивают производственные мощности Европа, Индия, все ведущие страны, а мы индустриальную модель проспали. Надо наверстывать», – говорил Борисов.

Глава госкорпорации отмечал, что на рубеже 2025–2026 гг. Россия должна выпускать 200–250 спутников в год – вместо 15 сегодняшних, а к 2030 г. «выйти как минимум на спутник в день». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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