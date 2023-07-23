В Роскосмосе допустили появление международных правил запуска спутников

Представитель госкорпорации, указывая на планы космических держав, рассказал, что 2030 г. число спутников вокруг Земли превысит 100 000. Блошенко заявил, что не поддерживает идею о том, что в космосе «всем хватит места». По его словам, привлекательные орбиты ограничены, а из-за их «перенаселенности» может появиться риск возникновения опасных ситуаций.