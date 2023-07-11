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«Роскосмос» начал новый отбор в отряд космонавтов

Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в четвертый раз начали прием заявок от всех желающих по вступлению в отряд космонавтов. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Целью этого мероприятия является выполнение задач Федеральной космической программы России. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября 2030 г. 

В конкурсе может принять участие любой желающий, который соответствует ряду требований. В частности, для этого необходимо быть гражданином России не старше 35 лет, обладать высшим образованием по летным, инженерным или научным специальностям, а также релевантным опытом работы не менее трех лет. Помимо этого, желающим необходимо знать английский язык, иметь хорошую физическую подготовку и не страдать от хронических заболеваний. 

После заочного этапа конкурсная комиссия пригласит претендентов, чьи заявки предварительно были одобрены. Они должны будут пройти персональное тестирование на соответствие требованиям к профессиональной пригодности. Все успешно прошедшие кандидаты будут уведомлены персонально, также списки будут опубликованы на сайтах «Роскосмоса» и ЦПК.

В госкорпорации напомнили, что этот отбор проводится в четвертый раз. Первый отбор проходил в 2012 г., тогда в отряд космонавтов поступили восемь человек, столько же – в 2018 г. В 2021 г. в отряд вступили четыре человека. Сейчас в нем числятся 26 космонавтов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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