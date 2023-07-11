«Роскосмос» начал новый отбор в отряд космонавтов
Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в четвертый раз начали прием заявок от всех желающих по вступлению в отряд космонавтов. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Целью этого мероприятия является выполнение задач Федеральной космической программы России. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября 2030 г.
В конкурсе может принять участие любой желающий, который соответствует ряду требований. В частности, для этого необходимо быть гражданином России не старше 35 лет, обладать высшим образованием по летным, инженерным или научным специальностям, а также релевантным опытом работы не менее трех лет. Помимо этого, желающим необходимо знать английский язык, иметь хорошую физическую подготовку и не страдать от хронических заболеваний.
После заочного этапа конкурсная комиссия пригласит претендентов, чьи заявки предварительно были одобрены. Они должны будут пройти персональное тестирование на соответствие требованиям к профессиональной пригодности. Все успешно прошедшие кандидаты будут уведомлены персонально, также списки будут опубликованы на сайтах «Роскосмоса» и ЦПК.
В госкорпорации напомнили, что этот отбор проводится в четвертый раз. Первый отбор проходил в 2012 г., тогда в отряд космонавтов поступили восемь человек, столько же – в 2018 г. В 2021 г. в отряд вступили четыре человека. Сейчас в нем числятся 26 космонавтов.