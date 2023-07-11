«Роскосмос» начал новый отбор в отряд космонавтов

В госкорпорации напомнили, что этот отбор проводится в четвертый раз. Первый отбор проходил в 2012 г., тогда в отряд космонавтов поступили восемь человек, столько же – в 2018 г. В 2021 г. в отряд вступили четыре человека. Сейчас в нем числятся 26 космонавтов.