«Известия» узнали о поставке смартфонов с ОС «Аврора» в Совет Федерации

По словам собеседника, в тестировании задействованы устройства нескольких российских брендов, включая производителя техники «Аквариус». Он добавил, что число гаджетов может быть увеличено в случае успеха эксперимента. Источник предположил, что первыми смартфоны с отечественной ОС опробуют сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совфеда, которые регулярно взаимодействуют друг с другом.