«Известия» узнали о поставке смартфонов с ОС «Аврора» в Совет Федерации
Российские чиновники приступили к тестированию смартфонов с операционной системой «Аврора». Несколько десятков таких аппаратов уже поставлено в Совет Федерации, пишут «Известия» со ссылкой на источник в одном из госорганов.
По словам собеседника, в тестировании задействованы устройства нескольких российских брендов, включая производителя техники «Аквариус». Он добавил, что число гаджетов может быть увеличено в случае успеха эксперимента. Источник предположил, что первыми смартфоны с отечественной ОС опробуют сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совфеда, которые регулярно взаимодействуют друг с другом.
Начало тестирования подтвердил и источник «Известий» в Совфеде, добавив, что говорить о его первых итогах преждевременно. Он уточнил, что в верхнюю палату парламента поступили два типа устройств – планшет и смартфон. По словам собеседника, гаджеты с российской ОС должны «подготовить почву» для возможного перехода на отечественные устройства.
За разработку и внедрение «Авроры» отвечает «Открытая мобильная платформа» (принадлежит «Ростелекому»). В пресс-службе компании не стали комментировать поставки гаджетов конкретным заказчикам, но отметили, что использование устройств на «Авроре» растет.
В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.
После этого пользоваться техникой Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга, Минцифры, Федеральной таможенной службы, ЦИК и Росавиации. Запрет также был введен во всех подразделениях «Ростеха».
9 августа ТАСС со ссылкой на источник в транспортной отрасли сообщил, что использовать iPhone запретили сотрудникам РЖД. В пресс-службе холдинга заявили «Известиям», что ОС «Аврора» установлена на нескольких тысячах устройств для задач мобильного приложения эксплуатационного персонала. Там добавили, что ведется работе по адаптации софта и переводу пользователей.