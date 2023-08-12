Минцифры изучит отказ Microsoft продлевать лицензии компаниям из России
Минцифры России разбирается в ситуации с заявлением Microsoft о том, что корпорация после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям, сообщил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев.
Информация о том, что американская корпорация скоро перестанет продлевать лицензии российским компаниям, появилась 10 августа. О таком решении со ссылкой на письмо технической поддержки компании писало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. В российском ведомстве выясняют, «насколько это подтвержденный факт», сказал Шадаев.
«Полтора года было у всех подготовиться, все понимали, что к этому идет, и многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux», – отметил министр, добавив. что в России есть альтернатива софту от Microsoft.
Как ранее пояснил «Ведомостям» директор департамента продуктовой поддержки бизнеса управления развития продаж ГК Softline Дмитрий Мирошник, изменение касается исключительно прямых продаж через сайт Microsoft, если ранее заказчик приобретал и оплачивал услуги компании напрямую на сайте правообладателя при помощи банковской карты. К партнерским каналам эти изменения не относятся, заверил он.
После непродления подписок перестанут работать облачные сервисы (почта, сервис видеоконференцсвязи), входящие в тарифные планы Microsoft 365, говорил руководитель направления инфраструктурных решений «Сиссофт» Тимур Бадретдинов. Офлайн-пакеты Office, входящие в тарифные планы Microsoft 365, могут проработать еще некоторое время после непродления подписок, но перестанут получать апдейты и будут требовать проверки наличия активной подписки, добавил он.
Технологическая корпорация приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России после начала спецоперации в феврале 2022 г. Летом того же года компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. В апреле этого года Microsoft полностью остановила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Microsoft запятнала себя конкретными шагами во вред России, а также оказанием поддержки Украине. По его словам, корпорация регулярно обвиняет Россию в организации кибератак на украинские ресурсы, не приводя никаких доказательств, при этом «факты системных кибердиверсий» против критической инфраструктуры России корпорация замалчивает.