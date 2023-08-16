Ростех представил модуль для уничтожения морских дронов

Модуль можно устанавливать в качестве основной или вспомогательной системы вооружения на легкие катера с водоизмещением до 20 т. Основным вооружением выступает пулемет «Корд» калибра 12,7 мм. Для компенсации качки при стрельбе в движении модуль оснащен трехплоскостной гиростабилизацией прицельного комплекса и орудия, а также автоматом сопровождения цели.