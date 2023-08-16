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Технологии

Ростех представил модуль для уничтожения морских дронов

Ведомости

Новый корабельный дистанционно-управляемый боевой модуль «Нарвал», предназначенный для поражения надводных, береговых объектов, морских мин и обороны кораблей от морских и воздушных дронов, представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» концерн УВЗ (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Модуль можно устанавливать в качестве основной или вспомогательной системы вооружения на легкие катера с водоизмещением до 20 т. Основным вооружением выступает пулемет «Корд» калибра 12,7 мм. Для компенсации качки при стрельбе в движении модуль оснащен трехплоскостной гиростабилизацией прицельного комплекса и орудия, а также автоматом сопровождения цели.

В прицельный комплекс входят дневная камера, тепловизор и лазерный дальномер. Также возможно оборудовать модуль метеостанцией, комплексом кругового обзора, радаром с дальностью обнаружения до 600 м, средствами обороны от высокоточного оружия.

Ранее по теме: Ростех представил новый двигатель для учебно-боевого самолета Як-130М

14 августа Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» представила на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» макет перспективного двигателя СМ-100 для модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. СМ-100 является развитием базового двигателя АИ-222-25. Новый двигатель будет обладать повышенными характеристиками при аналогичных габаритах и весе, например, максимальная тяга возрастет на 20%, а ресурс – в два раза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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