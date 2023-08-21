«Яндекс» перенесет в Казахстан серверы yandex.kz
«Яндекс» перенесет на территорию Казахстана серверы yandex.kz, подтвердили в компании.
«Серверы yandex.kz будут перенесены в Казахстан», – цитирует сообщение пресс-службы «Яндекса» ТАСС.
Ранее в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана местному агентству NUR.KZ сообщили, что на днях состоялась встреча представителей министерства, комитета по информационной безопасности республики и «Яндекса», в ходе которой обсуждалась безопасность персональных данных пользователей.
«В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов "Яндекс" подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz, – так уже ранее было сделано для сервиса «Яндекс.Go», – уточнили в Минцифры.
9 августа работа домена yandex.kz была временно приостановлена в Казахстане. Законодательство республики предусматривает такие санкции за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории страны. Позднее в тот же день доступ к сервисам компании в Казахстане был восстановлен.
10 августа в минцифры Казахстана уточнили, что «Яндекс» попросил власти продлить сроки переноса домена yandex.kz на территорию республики и выразил готовность соблюдать требования законодательства. В министерстве добавили, что не стремятся полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, используя лишь инструмент временного ограничения доступа. Такой инструмент и был использован ведомством 9 августа, поскольку «Яндекс» не предоставил ответа на его запрос от 25 июля.