«Яндекс» перенесет в Казахстан серверы yandex.kz

10 августа в минцифры Казахстана уточнили, что «Яндекс» попросил власти продлить сроки переноса домена yandex.kz на территорию республики и выразил готовность соблюдать требования законодательства. В министерстве добавили, что не стремятся полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, используя лишь инструмент временного ограничения доступа. Такой инструмент и был использован ведомством 9 августа, поскольку «Яндекс» не предоставил ответа на его запрос от 25 июля.