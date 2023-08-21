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Технологии

«Яндекс» перенесет в Казахстан серверы yandex.kz

Ведомости

«Яндекс» перенесет на территорию Казахстана серверы yandex.kz, подтвердили в компании.

«Серверы yandex.kz будут перенесены в Казахстан», – цитирует сообщение пресс-службы «Яндекса» ТАСС.

Ранее в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана местному агентству NUR.KZ сообщили, что на днях состоялась встреча представителей министерства, комитета по информационной безопасности республики и «Яндекса», в ходе которой обсуждалась безопасность персональных данных пользователей.

«В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов "Яндекс" подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz, – так уже ранее было сделано для сервиса «Яндекс.Go», – уточнили в Минцифры.

Ранее по теме: В Казахстане приостановили работу домена yandex.kz из-за нарушения правил

9 августа работа домена yandex.kz была временно приостановлена в Казахстане. Законодательство республики предусматривает такие санкции за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории страны. Позднее в тот же день доступ к сервисам компании в Казахстане был восстановлен.

10 августа в минцифры Казахстана уточнили, что «Яндекс» попросил власти продлить сроки переноса домена yandex.kz на территорию республики и выразил готовность соблюдать требования законодательства. В министерстве добавили, что не стремятся полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, используя лишь инструмент временного ограничения доступа. Такой инструмент и был использован ведомством 9 августа, поскольку «Яндекс» не предоставил ответа на его запрос от 25 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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