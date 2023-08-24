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Технологии

«Астра» и BI.ZONE будут искать уязвимости в отечественной операционной системе

Ведомости

Российский разработчик операционной системы «Астра» запустит программу по поиску уязвимостей (bug bounty) в своих решениях. Партнером выступит компания BI.ZONE, занимающаяся разработкой систем информационной безопасности. За выявление недопустимых сценариев «Астра» будет платить багхантерам: в зависимости от уровня критичности уязвимости размер выплаты может достигать 250 000 руб., наиболее опасные случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке. «Астра» планирует распространить программу на различные подсистемы безопасности и продукты.

«Мы готовы платить не просто за найденные ошибки, а именно за реализацию недопустимых событий, — заявил генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев. — В нашей компании развернуты процессы безопасной разработки, вместе с тем нам важно выявить проблемы, которые могут привести к негативным последствиям в инфраструктуре заказчика».

Как писали «Ведомости» в марте, принятие законопроекта о белых хакерах может быть отложено. Инициатива публично обсуждается с лета 2022 г. Минцифры тогда занялось проработкой возможности ввести понятие bug bounty (поиск уязвимостей в ПО за вознаграждение) в правовое поле. Движение законопроекта осложнилось из-за позиции ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю), которые неохотно идут на либерализацию положений УК.

В апреле директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин заявлял, что в России на сегодняшний день очень мало «белых» хакеров пентестеров, а существующие команды оказались завалены заказами, поэтому бизнес запустил новые программы обучения таких специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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