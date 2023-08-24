«Астра» и BI.ZONE будут искать уязвимости в отечественной операционной системе

Как писали «Ведомости» в марте, принятие законопроекта о белых хакерах может быть отложено. Инициатива публично обсуждается с лета 2022 г. Минцифры тогда занялось проработкой возможности ввести понятие bug bounty (поиск уязвимостей в ПО за вознаграждение) в правовое поле. Движение законопроекта осложнилось из-за позиции ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю), которые неохотно идут на либерализацию положений УК.