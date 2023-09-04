Собянин и глава «КамАЗа» запустили производство городского седана «Москвич 6»

«Год тому назад здесь были пустые цеха. Сегодня уже произведено 26 000 машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины. Преодолели санкционное давление, преодолели конкуренцию со стороны других производителей», – написал Собянин в своем Telegram-канале.