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Собянин и глава «КамАЗа» запустили производство городского седана «Москвич 6»

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин дали старт серийной сборке седана «Москвич 6».

«Год тому назад здесь были пустые цеха. Сегодня уже произведено 26 000 машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины. Преодолели санкционное давление, преодолели конкуренцию со стороны других производителей», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что возрождение завода – это только первый этап. На втором планируется увеличить российское производство комплектующих и объемы локализации. На третьем – создать платформу для полностью российской машины.

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Продажи «Москвич 6» планируют начать в конце октября 2023 г. Новый городской седан будет доступен в трех комплектациях и в пяти цветах (черном, белом, сером, красном и синем).

В 2024 г. планируется начать производство кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8».

«Москвич 6» представили Собянину 4 апреля. Модель представляет собой седан длиной 4,78 м, шириной 1,82 м и высотой 1,492 м с колесной базой 2,77 м и просторным салоном с эргономичными сиденьями. Внешний вид нового автомобиля полностью повторяет китайский JAC Sehol A5 Plus.

Ранее по теме: Автозавод «Москвич» начал сборку автомобилей по китайскому образцу

Московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия») начал серийную крупноузловую сборку автомобилей. Первой моделью возобновленного производства стал компактный кроссовер «Москвич 3».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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