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Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple в служебных целях

Ведомости

Сотрудники Росмолодежи отказались от использования устройств компании Apple в служебных целях, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы организации.

«В целях повышения уровня защищенности и противодействия киберугрозам сотрудники Федерального агентства по делам молодежи [Росмолодежь] и подведомственных организаций отказались от использования устройств компании Apple в рамках служебной деятельности», – говорится в сообщении.

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«Ведомости» писали, что в течение лета запреты на использование продукции Apple были введены в «Ростехе», подведомственных организациях Минфина, Минэнерго, Минпросвещения, Минцифры, Минтранса, Минпромторга, Федеральной таможенной службы, Росавиации и РЖД.

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В администрации президента аналогичные ограничения на iPhone начали действовать еще в конце марта, сообщал «Коммерсантъ». Такое решение, говорили собеседники издания, принято из соображений безопасности – гаджеты Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами.

Кроме того, как выяснили «Ведомости», запрет использовать технику Apple во время исполнения служебных обязанностей введен летом и в Минобрнауки.

В регионах также начали вводить ограничения. В частности, как рассказал «Ведомостям» представитель правительства Новгородской области, чиновникам не рекомендовано вести служебную переписку и разговоры на технике Apple.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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