Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple в служебных целях
Сотрудники Росмолодежи отказались от использования устройств компании Apple в служебных целях, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы организации.
«В целях повышения уровня защищенности и противодействия киберугрозам сотрудники Федерального агентства по делам молодежи [Росмолодежь] и подведомственных организаций отказались от использования устройств компании Apple в рамках служебной деятельности», – говорится в сообщении.
В администрации президента аналогичные ограничения на iPhone начали действовать еще в конце марта, сообщал «Коммерсантъ». Такое решение, говорили собеседники издания, принято из соображений безопасности – гаджеты Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами.
Кроме того, как выяснили «Ведомости», запрет использовать технику Apple во время исполнения служебных обязанностей введен летом и в Минобрнауки.
В регионах также начали вводить ограничения. В частности, как рассказал «Ведомостям» представитель правительства Новгородской области, чиновникам не рекомендовано вести служебную переписку и разговоры на технике Apple.