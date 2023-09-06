Росмолодежь отказалась от использования устройств Apple в служебных целях

В администрации президента аналогичные ограничения на iPhone начали действовать еще в конце марта, сообщал «Коммерсантъ». Такое решение, говорили собеседники издания, принято из соображений безопасности – гаджеты Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами.