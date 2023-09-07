Путин поручил обеспечить поддержку центрам разработки технологий в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку центрам исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. Об этом говорится на сайте Кремля.
Особое внимание президент поручил обратить на «необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта».
Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить мониторинг эффективности расходования средств из бюджета на финансирование исследований в области ИИ. Мониторинг должен будет происходить совместно с Российской академией наук (РАН).
Осенью 2022 г. президент на конференции Сбербанка Artifical Intelligence Journey, посвященной ИИ, заявил, что сейчас значение прорывов в сфере ИИ колоссально, а соперничество между государствами идет ожесточенное.
«От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», – отмечал глава государства.
В январе «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту правительства «Развитие высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» на период до 2030 г.» писали, что ведомства с 2023 г. начнут отчитываться перед кабмином о внедрении решений на основе ИИ.