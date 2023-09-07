Путин поручил обеспечить поддержку центрам разработки технологий в сфере ИИ

В январе «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту правительства «Развитие высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» на период до 2030 г.» писали, что ведомства с 2023 г. начнут отчитываться перед кабмином о внедрении решений на основе ИИ.