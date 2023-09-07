Газета
Технологии

Путин поручил обеспечить поддержку центрам разработки технологий в сфере ИИ

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку центрам исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. Об этом говорится на сайте Кремля.

Особое внимание президент поручил обратить на «необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта».

Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить мониторинг эффективности расходования средств из бюджета на финансирование исследований в области ИИ. Мониторинг должен будет происходить совместно с Российской академией наук (РАН).

Правительство оценит внедрение искусственного интеллекта в госорганах

На проверку зрелости ИИ в ведомствах потратят 45 млн рублей

Осенью 2022 г. президент на конференции Сбербанка Artifical Intelligence Journey, посвященной ИИ, заявил, что сейчас значение прорывов в сфере ИИ колоссально, а соперничество между государствами идет ожесточенное.

«От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», – отмечал глава государства.

В январе «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту правительства «Развитие высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» на период до 2030 г.» писали, что ведомства с 2023 г. начнут отчитываться перед кабмином о внедрении решений на основе ИИ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных