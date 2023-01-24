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Правительство оценит внедрение искусственного интеллекта в госорганах

На проверку зрелости ИИ в ведомствах потратят 45 млн рублей
Анна Устинова Анастасия Курашева
Внедрение методов ИИ для галочки или позиции в рейтинге может нивелировать сам смысл оптимизации процессов с помощью последних достижений науки / Евгений Разумный / Ведомости

Российские ведомства с 2023 г. будут отчитываться перед правительством о внедрении решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из дорожной карты «Развитие высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» на период до 2030 г.», которую правительство утвердило в конце декабря 2022 г. «Ведомости» ознакомились с копией документа. На проверку ИИ-зрелости ведомств правительство выделит 45 млн руб. до конца 2024 г.

В 2022 г. РАНХиГС, ответственная за сбор и замеры индекса ИИ-зрелости, провела оценку 63 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), рассказал начальник отдела реализации проектов по цифровой трансформации госуправления и индекса ИИ-зрелости Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Максим Катков. Подробностей о том, какие ведомства оценивались и каковы результаты, он не привел, упомянув лишь то, что по результатам ведомствам присваивалось четыре уровня зрелости: начальный, базовый, прогрессивный и лидерский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных