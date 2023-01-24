Правительство оценит внедрение искусственного интеллекта в госорганах

Правительство оценит внедрение искусственного интеллекта в госорганахНа проверку зрелости ИИ в ведомствах потратят 45 млн рублей
Российские ведомства с 2023 г. будут отчитываться перед правительством о внедрении решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из дорожной карты «Развитие высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» на период до 2030 г.», которую правительство утвердило в конце декабря 2022 г. «Ведомости» ознакомились с копией документа. На проверку ИИ-зрелости ведомств правительство выделит 45 млн руб. до конца 2024 г.
В 2022 г. РАНХиГС, ответственная за сбор и замеры индекса ИИ-зрелости, провела оценку 63 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), рассказал начальник отдела реализации проектов по цифровой трансформации госуправления и индекса ИИ-зрелости Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Максим Катков. Подробностей о том, какие ведомства оценивались и каковы результаты, он не привел, упомянув лишь то, что по результатам ведомствам присваивалось четыре уровня зрелости: начальный, базовый, прогрессивный и лидерский.