Правительство оценит внедрение искусственного интеллекта в госорганах

В 2022 г. РАНХиГС, ответственная за сбор и замеры индекса ИИ-зрелости, провела оценку 63 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), рассказал начальник отдела реализации проектов по цифровой трансформации госуправления и индекса ИИ-зрелости Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Максим Катков. Подробностей о том, какие ведомства оценивались и каковы результаты, он не привел, упомянув лишь то, что по результатам ведомствам присваивалось четыре уровня зрелости: начальный, базовый, прогрессивный и лидерский.