Минцифры: к концу года льготную ИТ-ипотеку получат не менее 30 000 специалистов
Минцифры рассчитывает, что к концу года число выданных льготных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов достигнет 30 000, сообщил замглавы ведомства Андрей Заренин, передает ТАСС.
На данный момент программой воспользовались уже 23 000, ее объем составил 207 млрд руб.
«Планируем, что к концу года ипотека льготных IT-специалистов будет выдана не меньше 30 000», – сказал чиновник.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. При этом максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн руб., для остальных – 9 млн руб.
По итогам 2022 г. спрос на программу оказался меньше ожидавшегося, и в январе правительство смягчило условия программы: льготные условия по ипотеке стали доступны сотрудникам аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в возрасте от 18 лет. А 1 сентября кабмин отменил требования к уровню минимальной зарплаты заемщиков. Ранее заемщик, проживающий в Москве, должен был зарабатывать не менее 150 000 руб. в месяц, а жители городов-миллионников – не менее 120 000 руб. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 000 руб. в месяц.
В правительстве считают, что отмена зарплатного ценза повысит выдачу льготных ипотечных кредитов айтишникам.