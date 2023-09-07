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Минцифры: к концу года льготную ИТ-ипотеку получат не менее 30 000 специалистов

Ведомости

Минцифры рассчитывает, что к концу года число выданных льготных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов достигнет 30 000, сообщил замглавы ведомства Андрей Заренин, передает ТАСС.

На данный момент программой воспользовались уже 23 000, ее объем составил 207 млрд руб. 

«Планируем, что к концу года ипотека льготных IT-специалистов будет выдана не меньше 30 000», – сказал чиновник.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. При этом максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн руб., для остальных – 9 млн руб.

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По итогам 2022 г. спрос на программу оказался меньше ожидавшегося, и в январе правительство смягчило условия программы: льготные условия по ипотеке стали доступны сотрудникам аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в возрасте от 18 лет. А 1 сентября кабмин отменил требования к уровню минимальной зарплаты заемщиков. Ранее заемщик, проживающий в Москве, должен был зарабатывать не менее 150 000 руб. в месяц, а жители городов-миллионников – не менее 120 000 руб. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 000 руб. в месяц.

В правительстве считают, что отмена зарплатного ценза повысит выдачу льготных ипотечных кредитов айтишникам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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