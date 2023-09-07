Минцифры: к концу года льготную ИТ-ипотеку получат не менее 30 000 специалистов

По итогам 2022 г. спрос на программу оказался меньше ожидавшегося, и в январе правительство смягчило условия программы: льготные условия по ипотеке стали доступны сотрудникам аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в возрасте от 18 лет. А 1 сентября кабмин отменил требования к уровню минимальной зарплаты заемщиков. Ранее заемщик, проживающий в Москве, должен был зарабатывать не менее 150 000 руб. в месяц, а жители городов-миллионников – не менее 120 000 руб. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 000 руб. в месяц.