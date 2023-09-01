Кабмин отменил требования к уровню минимальной зарплаты для льготной IТ-ипотеки

Были снижены и требования по заработной плате, а также стал учитываться доход не только с основного места работы, но и по совместительству. Кроме того сотрудникам теперь нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита.