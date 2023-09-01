Кабмин отменил требования к уровню минимальной зарплаты для льготной IТ-ипотеки
Правительство России вновь смягчило условия льготной ипотеки для IТ-специалистов, отменив требования к уровню минимальной зарплаты заемщиков. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
«IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты», – говорится в сообщении.
В правительстве считают, что отмена зарплатного ценза повысит выдачу льготных ипотечных кредитов айтишникам. Ранее заемщик, проживающий в Москве, должен был зарабатывать не менее 150 000 руб. в месяц, а жители городов-миллионников – не менее 120 000 руб. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 000 руб. в месяц.
Как сообщалось ранее, спрос на программу льготной ипотеки для IТ-специалистов по итогам 2022 г. оказался меньше, чем ожидали в Минцифры. В конце января этого года правительство уже смягчило условия программы: льготные условия по ипотеке стали доступны сотрудникам аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в возрасте от 18 лет.
Были снижены и требования по заработной плате, а также стал учитываться доход не только с основного места работы, но и по совместительству. Кроме того сотрудникам теперь нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. При этом максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн руб., для остальных – 9 млн руб.