Спрос на ИТ-ипотеку оказался ниже ожиданий Минцифры

В Минцифры ожидали, что в 2022 г. будет выдано около 10 000 ипотечных кредитов айтишникам. Всего же по итогам года было выдано лишь 5000 кредитов. Ведомство подтвердило изданию эту цифру, отметив, что общий объем выданной ипотеки составил 47,7 млрд руб. Банк «Дом.РФ» выдал около 1500 кредитов на 14,8 млрд руб., а Сбербанк – свыше 3500 кредитов на 28 млрд руб.