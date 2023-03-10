Спрос на ИТ-ипотеку оказался ниже ожиданий Минцифры
Спрос на программу льготной ипотеки для IТ-специалистов по итогам прошлого года оказался ниже ожиданий Минцифры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка, банки и застройщиков.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 г. Ставка для сотрудников российских компаний, аккредитованных в реестре Минцифры, составляет до 5% годовых при первоначальном взносе 15%. При этом максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн руб., для остальных – 9 млн руб.
В Минцифры ожидали, что в 2022 г. будет выдано около 10 000 ипотечных кредитов айтишникам. Всего же по итогам года было выдано лишь 5000 кредитов. Ведомство подтвердило изданию эту цифру, отметив, что общий объем выданной ипотеки составил 47,7 млрд руб. Банк «Дом.РФ» выдал около 1500 кредитов на 14,8 млрд руб., а Сбербанк – свыше 3500 кредитов на 28 млрд руб.
Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич отметил, что осенью-зимой число заявок существенно снизилось, но с февраля вновь выросло. По оценкам опрошенных изданием экспертов, аудитория программы ограничена, при этом еще не все потенциальные покупатели знакомы с ней. При этом некоторые IT-компании имеют собственные программы ипотеки для сотрудников.
30 января правительство расширило меры поддержки IТ-специалистов: льготные условия по ипотеке стали доступны сотрудникам аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в возрасте от 18 лет. Были снижены и требования по заработной плате, а также стал учитываться доход не только с основного места работы, но и по совместительству.
Тогда же в ходе совещания с премьером Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что льготные кредиты для IT-специалистов с момента введения получили уже 6000 человек, всего было одобрено 17 000 заявок. Общая сумма предоставленных кредитов составила свыше 54 млрд руб. Общий объем выданных кредитов составит, как ожидается, порядка 240 млрд руб., программой воспользуются более 50 000 человек в 2022-2024 гг.
В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки со ставкой 7% годовых (будет продлена до 1 июля 2024 г. по ставке 8%), семейная (6% годовых), сельская (3%) и дальневосточная (2%). Последняя ранее была продлена до конца 2030 г.