Путин поручил до ноября расширить дальневосточную ипотеку на Арктику
Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу льготной дальневосточной ипотеки под 2% на регионы Арктической зоны. Список поручений по итогам июльского совещания, посвященного развитию закрытых административно-территориальных образований и городов Арктики, опубликован на сайте Кремля.
«Внести в условия программы «Дальневосточная ипотека» изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2030 г. на первичном рынке жилья в субъектах РФ, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны», – говорится в сообщении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок – до 1 ноября.
Об идее властей распространить льготную дальневосточную ипотеку на Арктическую зону стало известно в мае этого года. На июльском совещании, по итогам которого и опубликован список поручений, Путин поддержал введение «арктической ипотеки». «Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне», – сказал он тогда.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании отметил, что благодаря реализации программы льготной ипотеки в дальневосточных регионах за 3,5 года объем вводимого жилья в Дальневосточном федеральном округе вырос в два раза, до 4,5 млн кв. м. Всего льготной ипотекой воспользовались 74 000 семей.
В Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Карелия, Коми, Якутия, Красноярский край и Архангельская область. При этом в Якутии и на Чукотке уже действует дальневосточная ипотека.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В декабре 2022 г. программу с льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г.