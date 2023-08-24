Путин поручил до ноября расширить дальневосточную ипотеку на Арктику

Об идее властей распространить льготную дальневосточную ипотеку на Арктическую зону стало известно в мае этого года. На июльском совещании, по итогам которого и опубликован список поручений, Путин поддержал введение «арктической ипотеки». «Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне», – сказал он тогда.