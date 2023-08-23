ВТБ сообщил о всплеске спроса на ипотеку перед повышением ставок

При этом объем выдач с 14 по 20 августа увеличился на 16% и достиг примерно 39 млрд руб. Вице-президент ВТБ Ирина Качурина отметила, что всплеск спроса был зафиксирован на фоне сообщений об изменении ставок, так как заемщики «поспешили воспользоваться приемлемыми ставками по кредитам».