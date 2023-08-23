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Финансы

ВТБ сообщил о всплеске спроса на ипотеку перед повышением ставок

Ведомости

Перед повышением ставок в ВТБ спрос на ипотеку вырос на 42%, сообщила пресс-служба банка.

«По итогам прошлой недели заемщики оформили в банке 39 700 заявок на ипотеку, что на 42% превысило среднедневные показатели предыдущих семи дней», – говорится в сообщении банка.

При этом объем выдач с 14 по 20 августа увеличился на 16% и достиг примерно 39 млрд руб. Вице-президент ВТБ Ирина Качурина отметила, что всплеск спроса был зафиксирован на фоне сообщений об изменении ставок, так как заемщики «поспешили воспользоваться приемлемыми ставками по кредитам».

Ранее по теме: ВТБ повысит ставки по ипотеке на 2 п. п.

17 августа ВТБ анонсировал повышение ставок по ипотечным программам на 2 п. п. с 21 августа. В банке это решение объяснили повышением ключевой ставки ЦБ РФ.

Об аналогичном решении сообщал Сбербанк, который планировал с 22 августа повысить ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки на 2 п. п.

15 августа по итогам внеочередного заседания совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. Решение приняли из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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