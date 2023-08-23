ВТБ сообщил о всплеске спроса на ипотеку перед повышением ставок
«По итогам прошлой недели заемщики оформили в банке 39 700 заявок на ипотеку, что на 42% превысило среднедневные показатели предыдущих семи дней», – говорится в сообщении банка.
При этом объем выдач с 14 по 20 августа увеличился на 16% и достиг примерно 39 млрд руб. Вице-президент ВТБ Ирина Качурина отметила, что всплеск спроса был зафиксирован на фоне сообщений об изменении ставок, так как заемщики «поспешили воспользоваться приемлемыми ставками по кредитам».
17 августа ВТБ анонсировал повышение ставок по ипотечным программам на 2 п. п. с 21 августа. В банке это решение объяснили повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
Об аналогичном решении сообщал Сбербанк, который планировал с 22 августа повысить ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки на 2 п. п.
15 августа по итогам внеочередного заседания совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. Решение приняли из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков.