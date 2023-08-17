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Финансы

ВТБ повысит ставки по ипотеке на 2 п. п.

Ведомости

ВТБ повысит ставки по ипотечным программам на 2 п. п. с 21 августа. Решение приняли в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации. 

Банк также скорректирует срок ранее принятых решений. По заявкам, поступившим в банк до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе процентная ставка, будут действовать до 18 сентября.

Условия по льготным программам оставят без изменений, а введенные ранее дисконты сохранят до 15 сентября. По «ипотеке с господдержкой-2020» средства можно будет получить от 7,3%, в рамках «семейной» и IT-ипотеки – от 4,3 и 4% соответственно, Дальневосточной – от 1,7%. Первый взнос остается на уровне от 10%. Ставки по потребительским кредитам не изменятся до конца августа.

С 22 августа Сбербанк также повысит ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки на 2 п. п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ.

Ранее по теме: ЦБ повысил ставку до 12%

15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п., до 8,5%, на заседании 21 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Решение приняли из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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