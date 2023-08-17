ВТБ повысит ставки по ипотеке на 2 п. п.

Условия по льготным программам оставят без изменений, а введенные ранее дисконты сохранят до 15 сентября. По «ипотеке с господдержкой-2020» средства можно будет получить от 7,3%, в рамках «семейной» и IT-ипотеки – от 4,3 и 4% соответственно, Дальневосточной – от 1,7%. Первый взнос остается на уровне от 10%. Ставки по потребительским кредитам не изменятся до конца августа.