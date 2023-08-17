ВТБ повысит ставки по ипотеке на 2 п. п.
ВТБ повысит ставки по ипотечным программам на 2 п. п. с 21 августа. Решение приняли в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Банк также скорректирует срок ранее принятых решений. По заявкам, поступившим в банк до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе процентная ставка, будут действовать до 18 сентября.
Условия по льготным программам оставят без изменений, а введенные ранее дисконты сохранят до 15 сентября. По «ипотеке с господдержкой-2020» средства можно будет получить от 7,3%, в рамках «семейной» и IT-ипотеки – от 4,3 и 4% соответственно, Дальневосточной – от 1,7%. Первый взнос остается на уровне от 10%. Ставки по потребительским кредитам не изменятся до конца августа.
15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п., до 8,5%, на заседании 21 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Решение приняли из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков.