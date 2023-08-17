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Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 2 п. п.

Ведомости

С 22 августа Сбербанк повысит ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки на 2 п. п. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации. 

«С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п. п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п. п. на этой неделе», – говорится в сообщении.

Теперь минимальная ставка на новостройки составит 13,4%, на вторичное жилье – 13,7%. 

В Сбербанке уточнили, что ставки по программам льготного ипотечного кредитования не изменятся. Льготную ипотеку можно взять по ставке от 7,3% годовых, а семейную – от 5,3%, следует из данных на сайте кредитной организации.

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Вместе с тем с 18 августа банк повысит минимальную ставку по потребительским кредитам с 12,5 до 14,5%. Отмечается, что такая ставка будет действовать со второго месяца, в первый месяц стоимость кредита по-прежнему составит 4% годовых.

Сбербанк увеличил ставку по ипотеке вслед за повышением ключевой ставки Банком России. 15 августа по итогам внеочередного заседания совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых.

В предыдущий раз регулятор поднимал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. до 8,5% на заседании 21 июля. Тогда Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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