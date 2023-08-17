Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 2 п. п.
С 22 августа Сбербанк повысит ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки на 2 п. п. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п. п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п. п. на этой неделе», – говорится в сообщении.
Теперь минимальная ставка на новостройки составит 13,4%, на вторичное жилье – 13,7%.
В Сбербанке уточнили, что ставки по программам льготного ипотечного кредитования не изменятся. Льготную ипотеку можно взять по ставке от 7,3% годовых, а семейную – от 5,3%, следует из данных на сайте кредитной организации.
Вместе с тем с 18 августа банк повысит минимальную ставку по потребительским кредитам с 12,5 до 14,5%. Отмечается, что такая ставка будет действовать со второго месяца, в первый месяц стоимость кредита по-прежнему составит 4% годовых.