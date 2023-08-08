Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п., следует из обновленной информации на сайте банка.
«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жилье – 11,7%.
Ставку по ипотеке увеличивают вслед за повышением ключевой ставки Банком России. 21 июля по итогам заседания ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%.
После этого Сбербанк и ВТБ сообщили, что повысят доходность вкладов в рублях для розничных клиентов до 10% годовых. Об увеличении процентов по депозитам после решения ЦБ объявили также Росбанк, Альфа-банк и другие банки. Помимо этого, ВТБ также объявил о повышении ставок по ипотеке на 0,9 п.п.: с 1 августа минимальная ставка составляет 11,6%.