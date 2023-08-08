Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.

После этого Сбербанк и ВТБ сообщили, что повысят доходность вкладов в рублях для розничных клиентов до 10% годовых. Об увеличении процентов по депозитам после решения ЦБ объявили также Росбанк, Альфа-банк и другие банки. Помимо этого, ВТБ также объявил о повышении ставок по ипотеке на 0,9 п.п.: с 1 августа минимальная ставка составляет 11,6%.