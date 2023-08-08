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Финансы

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.

Ведомости

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п., следует из обновленной информации на сайте банка. 

«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). 

Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жилье – 11,7%. 

Ставку по ипотеке увеличивают вслед за повышением ключевой ставки Банком России. 21 июля по итогам заседания ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. 

После этого Сбербанк и ВТБ сообщили, что повысят доходность вкладов в рублях для розничных клиентов до 10% годовых. Об увеличении процентов по депозитам после решения ЦБ объявили также Росбанк, Альфа-банк и другие банки. Помимо этого, ВТБ также объявил о повышении ставок по ипотеке на 0,9 п.п.: с 1 августа минимальная ставка составляет 11,6%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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