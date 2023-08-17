Сбербанк повысил ставки по вкладам до 12%

15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п., до 8,5%, на заседании 21 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых.