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Финансы

Сбербанк повысил ставки по вкладам до 12%

Ведомости

После повышения ключевой ставки Банком России Сбербанк увеличил ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность теперь составит 12%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России "Сбер" увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых», – говорится в сообщении.

Повышенные ставки доступны с 17 августа, уточнили в кредитной организации. 

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15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п., до 8,5%, на заседании 21 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых.

Такое решение было принято из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса, пояснили в ЦБ. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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