Сбербанк повысил ставки по вкладам до 12%
После повышения ключевой ставки Банком России Сбербанк увеличил ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность теперь составит 12%. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«В связи с повышением ключевой ставки Банка России "Сбер" увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых», – говорится в сообщении.
Повышенные ставки доступны с 17 августа, уточнили в кредитной организации.
15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п., до 8,5%, на заседании 21 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых.
Такое решение было принято из-за усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса, пояснили в ЦБ. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.