ВТБ повысит ставки по депозитам до 11%
После повышения Банком России ключевой ставки ВТБ принял решение повысить ставки по сберегательным продуктам до 12%. Об этом говорится в сообщении банка.
«Максимальная ставка по депозитам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения», – говорится в сообщении кредитной организации.
До 12% будет повышена ставка по накопительным счетам для новых клиентов и для тех, кто впервые откроет такой счет. До 12% будет увеличена максимальная доходность по вкладам, если клиент переведет свою пенсию в ВТБ. Такая ставка будет действовать на первые шесть месяцев.
В ВТБ уточнили, что изменения по вкладам произойдет с четверга – 17 августа. Ставки по накопительным счетам вырастут в начале следующей недели.
«При этом ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам», – уточнил банк.
Банк «Открытие» и входящий в группу ВТБ Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) также планируют повысить ставки. Это может произойти в начале следующей недели. Кредитные организации прорабатывают итоговые условия, добавили в ВТБ.
15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 21 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых.