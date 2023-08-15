ВТБ повысит ставки по депозитам до 11%

До 12% будет повышена ставка по накопительным счетам для новых клиентов и для тех, кто впервые откроет такой счет. До 12% будет увеличена максимальная доходность по вкладам, если клиент переведет свою пенсию в ВТБ. Такая ставка будет действовать на первые шесть месяцев.