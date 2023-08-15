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Финансы

ВТБ повысит ставки по депозитам до 11%

Ведомости

После повышения Банком России ключевой ставки ВТБ принял решение повысить ставки по сберегательным продуктам до 12%. Об этом говорится в сообщении банка.

«Максимальная ставка по депозитам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения», – говорится в сообщении кредитной организации.

До 12% будет повышена ставка по накопительным счетам для новых клиентов и для тех, кто впервые откроет такой счет. До 12% будет увеличена максимальная доходность по вкладам, если клиент переведет свою пенсию в ВТБ. Такая ставка будет действовать на первые шесть месяцев.

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В ВТБ уточнили, что изменения по вкладам произойдет с четверга – 17 августа. Ставки по накопительным счетам вырастут в начале следующей недели.

«При этом ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам», – уточнил банк.

Банк «Открытие» и входящий в группу ВТБ Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) также планируют повысить ставки. Это может произойти в начале следующей недели. Кредитные организации прорабатывают итоговые условия, добавили в ВТБ.

15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 21 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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