«Яндекс» возобновил работу над беспилотными авто за рубежом под брендом Avride
Международная часть «Яндекса» возобновила работу подразделения беспилотных автомобилей под новым брендом Avride, сообщает Forbes.
Издание уточняет, что Yandex Self Driving Group до июня 2023 г. было переименовано в Avride.
На сайте Avride говорится, что компания – ведущий разработчик в индустрии автономных транспортных средств, а команда состоит из нескольких сотен инженеров, многие из которых работали в «Яндексе». Путь Avride начался в 2017 г. Утверждается, что компания стоит за запуском первой в Европе службы автономного такси без водителя за рулем.
Yandex Self Driving Group учреждена в 2020 г. Подразделения компании были открыты в штатах Массачусетс и Мичиган в США. В апреле 2023 г. сообщалось о регистрации юрлица в Остине в Техасе.
В ноябре 2022 г. «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах.