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«Яндекс» возобновил работу над беспилотными авто за рубежом под брендом Avride

Ведомости

Международная часть «Яндекса» возобновила работу подразделения беспилотных автомобилей под новым брендом Avride, сообщает Forbes.

Издание уточняет, что Yandex Self Driving Group до июня 2023 г. было переименовано в Avride.

На сайте Avride говорится, что компания – ведущий разработчик в индустрии автономных транспортных средств, а команда состоит из нескольких сотен инженеров, многие из которых работали в «Яндексе». Путь Avride начался в 2017 г. Утверждается, что компания стоит за запуском первой в Европе службы автономного такси без водителя за рулем.

Yandex Self Driving Group учреждена в 2020 г. Подразделения компании были открыты в штатах Массачусетс и Мичиган в США. В апреле 2023 г. сообщалось о регистрации юрлица в Остине в Техасе.

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«Яндекс» начал заниматься производством беспилотных машин в 2017 г., а первые испытания на улицах городов начались уже на следующий год – тогда беспилотники курсировали по Москве и Иннополису (Татарстан). Летом 2023 г. «Яндекс» запустил в одном из районов Москвы тестирование роботакси.

В ноябре 2022 г. «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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