«Яндекс» возобновил работу над беспилотными авто за рубежом под брендом Avride

На сайте Avride говорится, что компания – ведущий разработчик в индустрии автономных транспортных средств, а команда состоит из нескольких сотен инженеров, многие из которых работали в «Яндексе». Путь Avride начался в 2017 г. Утверждается, что компания стоит за запуском первой в Европе службы автономного такси без водителя за рулем.