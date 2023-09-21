Путин: кабмин будет регулярно обновлять приоритетные компетенции в технологиях
Правительство России будет обновлять список наиболее приоритетных компетенций в сфере развития высоких технологий на каждые пять лет, заявил президент Владимир Путин на встрече с финалистами Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде.
Один из студентов спросил у Путина, какие из восьми компетенций чемпионата – летающая робототехника, биопротезирование, геопространственная цифровая инженерия, нейросети и большие данные, технология развития городов и территорий, изготовление индивидуальных имплантов, биохимические технологии – будут востребованы в будущем.
«Мы не так давно с правительством договорились, что правительство создаст специальные структуры для того, чтобы определять эти наиболее востребованные компетенции, специальности. <…> Правительственная структура должна будет каждый раз обновлять эти предпочтения на ближайшие пять лет», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что все очень быстро меняется, поэтому изменения требуют новых компетенций.
Путин распорядился провести в Великом Новгороде 20-21 сентября расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в России. 20 сентября прошли предварительные дискуссии, призванные сформировать консолидированные выводы экспертов по ряду направлений, 21 сентября их представят президенту.
В сентябре Путин поручил обеспечить поддержку центрам исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. Особое внимание президент попросил обратить на «необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта».