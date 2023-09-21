Путин: кабмин будет регулярно обновлять приоритетные компетенции в технологиях

«Мы не так давно с правительством договорились, что правительство создаст специальные структуры для того, чтобы определять эти наиболее востребованные компетенции, специальности. <…> Правительственная структура должна будет каждый раз обновлять эти предпочтения на ближайшие пять лет», – сказал Путин.