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Технологии

Путин: кабмин будет регулярно обновлять приоритетные компетенции в технологиях

Ведомости

Правительство России будет обновлять список наиболее приоритетных компетенций в сфере развития высоких технологий на каждые пять лет, заявил президент Владимир Путин на встрече с финалистами Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде.

Один из студентов спросил у Путина, какие из восьми компетенций чемпионата – летающая робототехника, биопротезирование, геопространственная цифровая инженерия, нейросети и большие данные, технология развития городов и территорий, изготовление индивидуальных имплантов, биохимические технологии – будут востребованы в будущем.

«Мы не так давно с правительством договорились, что правительство создаст специальные структуры для того, чтобы определять эти наиболее востребованные компетенции, специальности. <…> Правительственная структура должна будет каждый раз обновлять эти предпочтения на ближайшие пять лет», – сказал Путин.

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Глава государства подчеркнул, что все очень быстро меняется, поэтому изменения требуют новых компетенций.

Путин распорядился провести в Великом Новгороде 20-21 сентября расширенное заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда в России. 20 сентября прошли предварительные дискуссии, призванные сформировать консолидированные выводы экспертов по ряду направлений, 21 сентября их представят президенту.

В сентябре Путин поручил обеспечить поддержку центрам исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. Особое внимание президент попросил обратить на «необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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