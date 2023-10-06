Налоговый комитет Узбекистана пригрозил блокировкой сервису Yandex.Go

Необходимость такого шага объяснялась одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2022 г. и вступающего в силу с 1 сентября. По нему перевозчик должен хранить не менее шести месяцев сведения, содержащиеся в журнале заказов, предоставляя их по требованию правоохранительных органов.