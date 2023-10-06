Налоговый комитет Узбекистана пригрозил блокировкой сервису Yandex.Go
«В сентябре этого года компании Ridetech International B.V. выдвинуты требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами», – говорится в сообщении.
Компании необходимо пройти регистрацию в качестве налогового резидента республики, обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов страны и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.
В случае невыполнения требований до 1 декабря этого года ведомство может направить обращение в министерство цифровых технологий Узбекистана с требованием заблокировать сервис.
8 августа власти Финляндии предписали «Яндексу» и нидерландской Ridetech International B. V. приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию. В тот же день аналогичный запрет применили в Норвегии.
Необходимость такого шага объяснялась одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2022 г. и вступающего в силу с 1 сентября. По нему перевозчик должен хранить не менее шести месяцев сведения, содержащиеся в журнале заказов, предоставляя их по требованию правоохранительных органов.
Осенью 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах.