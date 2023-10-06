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Налоговый комитет Узбекистана пригрозил блокировкой сервису Yandex.Go

Ведомости

Налоговый комитет Узбекистана подтвердил выдвинутые требования в отношении сервиса Yandex.Go. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В сентябре этого года компании Ridetech International B.V. выдвинуты требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами», – говорится в сообщении.

Компании необходимо пройти регистрацию в качестве налогового резидента республики, обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов страны и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.

В случае невыполнения требований до 1 декабря этого года ведомство может направить обращение в министерство цифровых технологий Узбекистана с требованием заблокировать сервис.

Ранее по теме: Норвегия запретила «Яндексу» передавать данные клиентов такси Yango в Россию

8 августа власти Финляндии предписали «Яндексу» и нидерландской Ridetech International B. V. приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию. В тот же день аналогичный запрет применили в Норвегии.

Необходимость такого шага объяснялась одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2022 г. и вступающего в силу с 1 сентября. По нему перевозчик должен хранить не менее шести месяцев сведения, содержащиеся в журнале заказов, предоставляя их по требованию правоохранительных органов.

Осенью 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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