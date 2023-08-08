Норвегия запретила «Яндексу» передавать данные клиентов такси Yango в Россию
Норвегия вслед за Финляндией запретила «Яндексу» передачу и обработку данных пользователей в Россию, которые собираются в службе такси Yango. Об этом сообщили в Управлении по защите данных Норвегии.
«Это создает серьезный риск для конфиденциальности, поскольку российские власти потенциально могут отслеживать передвижения жителей Норвегии через Yango», – сказал представитель норвежского управления Тобиас Юдин, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что управление сотрудничает с органами по надзору за данными в Финляндии и Нидерландах по этому вопросу. Кроме того, ведомство выделило для Yango время до 14 августа для разъяснений. «Yango получила предварительное предупреждение о том, что норвежский орган по защите данных запретит любую передачу персональных данных в Россию», – говорится в сообщении.
Ранее запрет передачи данных в Россию ввел уполномоченный по защите данных Финляндии. Также предписание о запрете было направлено нидерландской Ridetech International B. V.
Финская и норвежская стороны объясняют это одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2022 г. Согласно правилу, перевозчик должен не менее шести месяцев хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Изменения вступают в силу с 1 сентября.
В пресс-службе «Яндекса» заявили «Ведомостям», что российские правоохранители не могут получать доступ к данным о поездках пользователей вне России. «Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах», – уточнили в представительстве.