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Бизнес

Норвегия запретила «Яндексу» передавать данные клиентов такси Yango в Россию

Ведомости

Норвегия вслед за Финляндией запретила «Яндексу» передачу и обработку данных пользователей в Россию, которые собираются в службе такси Yango. Об этом сообщили в Управлении по защите данных Норвегии. 

«Это создает серьезный риск для конфиденциальности, поскольку российские власти потенциально могут отслеживать передвижения жителей Норвегии через Yango», – сказал представитель норвежского управления Тобиас Юдин, его слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что управление сотрудничает с органами по надзору за данными в Финляндии и Нидерландах по этому вопросу. Кроме того, ведомство выделило для Yango время до 14 августа для разъяснений. «Yango получила предварительное предупреждение о том, что норвежский орган по защите данных запретит любую передачу персональных данных в Россию», – говорится в сообщении.

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Ранее запрет передачи данных в Россию ввел уполномоченный по защите данных Финляндии. Также предписание о запрете было направлено нидерландской Ridetech International B. V. 

Финская и норвежская стороны объясняют это одним из положений закона о регулировании работы такси в России, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2022 г. Согласно правилу, перевозчик должен не менее шести месяцев хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Изменения вступают в силу с 1 сентября.

В пресс-службе «Яндекса» заявили «Ведомостям», что российские правоохранители не могут получать доступ к данным о поездках пользователей вне России. «Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах», – уточнили в представительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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