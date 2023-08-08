Норвегия запретила «Яндексу» передавать данные клиентов такси Yango в Россию

Отмечается, что управление сотрудничает с органами по надзору за данными в Финляндии и Нидерландах по этому вопросу. Кроме того, ведомство выделило для Yango время до 14 августа для разъяснений. «Yango получила предварительное предупреждение о том, что норвежский орган по защите данных запретит любую передачу персональных данных в Россию», – говорится в сообщении.