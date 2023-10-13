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Технологии / Политика

Маск заявил, что ЕС не предоставил доказательств дезинформации в X

Ведомости

Власти Евросоюза пока не предоставили фактов, подтверждающих «распространение дезинформации» в X о нападении палестинской группировки «Хамас» на Израиль.

«Они (власти ЕС. – “Ведомости”) до сих пор не привели ни одного примера дезинформации», – написал он на своей странице в X.

12 октября ЕС инициировал расследование против соцсети X о соответствии ресурса закону о цифровых услугах в связи с «распространением дезинформации» о палестино-израильском конфликте, сообщила Politico. Комиссия ЕС направила платформе официальный запрос с требованием раскрыть, как она обрабатывает проблемный контент.

Уточняется, что это предварительный шаг перед началом официального расследования. До 18 октября X должна объяснить «кризисную реакцию» на пропаганду и другой «ложный контент», связанный с нападением «Хамаса» на Израиль. Также до конца месяца соцсеть должна отчитаться перед ЕС о модерации контента. Компании Илона Маска грозит штраф до 6% от глобального дохода, пишет издание.

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7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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