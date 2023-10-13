Маск заявил, что ЕС не предоставил доказательств дезинформации в X
Власти Евросоюза пока не предоставили фактов, подтверждающих «распространение дезинформации» в X о нападении палестинской группировки «Хамас» на Израиль.
«Они (власти ЕС. – “Ведомости”) до сих пор не привели ни одного примера дезинформации», – написал он на своей странице в X.
12 октября ЕС инициировал расследование против соцсети X о соответствии ресурса закону о цифровых услугах в связи с «распространением дезинформации» о палестино-израильском конфликте, сообщила Politico. Комиссия ЕС направила платформе официальный запрос с требованием раскрыть, как она обрабатывает проблемный контент.
Уточняется, что это предварительный шаг перед началом официального расследования. До 18 октября X должна объяснить «кризисную реакцию» на пропаганду и другой «ложный контент», связанный с нападением «Хамаса» на Израиль. Также до конца месяца соцсеть должна отчитаться перед ЕС о модерации контента. Компании Илона Маска грозит штраф до 6% от глобального дохода, пишет издание.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.