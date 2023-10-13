Маск заявил, что ЕС не предоставил доказательств дезинформации в X

Уточняется, что это предварительный шаг перед началом официального расследования. До 18 октября X должна объяснить «кризисную реакцию» на пропаганду и другой «ложный контент», связанный с нападением «Хамаса» на Израиль. Также до конца месяца соцсеть должна отчитаться перед ЕС о модерации контента. Компании Илона Маска грозит штраф до 6% от глобального дохода, пишет издание.