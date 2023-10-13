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ЕС проверит соцсеть X на дезинформацию о конфликте на Ближнем Востоке

Ведомости

Евросоюз (ЕС) начал расследование против соцсети X (бывший Twitter) Илона Маска о соответствии ресурса Закону о цифровых услугах в связи с «распространением дезинформации», связанной с нападением палестинской группировки «Хамас» на Израиль. Об этом пишет Politico.

Комиссия ЕС направила платформе официальный запрос с требованием раскрыть, как она обрабатывает проблемный контент. Уточняется, что это предварительный шаг перед началом официального расследования. X необходимо до 18 октября объяснить «свою кризисную реакцию» на пропаганду и другой «ложный контент», связанный с нападением «Хамаса» на Израиль. До конца месяца соцсеть должна предоставить информацию о модерации контента. После этого комиссия примет решение, открывать ли официальное дело против платформы.

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В случае если комиссия выявит нарушения, то компании грозит штраф до 6% от глобального дохода. Politico подчеркивает, что ЕС первый раз проводит такую процедуру.

Генеральный директор X Линда Яккарино в ответном письме отметила, что платформа «активно работает над удовлетворением оперативных потребностей этого развивающегося конфликта». По ее словам, после нападения палестинской группировки X приняла меры по удалению или маркировке «десятков тысяч фрагментов контента».

Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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