ЕС проверит соцсеть X на дезинформацию о конфликте на Ближнем Востоке

Комиссия ЕС направила платформе официальный запрос с требованием раскрыть, как она обрабатывает проблемный контент. Уточняется, что это предварительный шаг перед началом официального расследования. X необходимо до 18 октября объяснить «свою кризисную реакцию» на пропаганду и другой «ложный контент», связанный с нападением «Хамаса» на Израиль. До конца месяца соцсеть должна предоставить информацию о модерации контента. После этого комиссия примет решение, открывать ли официальное дело против платформы.