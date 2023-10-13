ЕС проверит соцсеть X на дезинформацию о конфликте на Ближнем Востоке
Евросоюз (ЕС) начал расследование против соцсети X (бывший Twitter) Илона Маска о соответствии ресурса Закону о цифровых услугах в связи с «распространением дезинформации», связанной с нападением палестинской группировки «Хамас» на Израиль. Об этом пишет Politico.
Комиссия ЕС направила платформе официальный запрос с требованием раскрыть, как она обрабатывает проблемный контент. Уточняется, что это предварительный шаг перед началом официального расследования. X необходимо до 18 октября объяснить «свою кризисную реакцию» на пропаганду и другой «ложный контент», связанный с нападением «Хамаса» на Израиль. До конца месяца соцсеть должна предоставить информацию о модерации контента. После этого комиссия примет решение, открывать ли официальное дело против платформы.
В случае если комиссия выявит нарушения, то компании грозит штраф до 6% от глобального дохода. Politico подчеркивает, что ЕС первый раз проводит такую процедуру.
Генеральный директор X Линда Яккарино в ответном письме отметила, что платформа «активно работает над удовлетворением оперативных потребностей этого развивающегося конфликта». По ее словам, после нападения палестинской группировки X приняла меры по удалению или маркировке «десятков тысяч фрагментов контента».
Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек.