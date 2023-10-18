Минцифры намерено ввести утильсборы на иностранное ИТ-оборудование
Минцифры предлагает ввести утильсбор на зарубежное ИТ-оборудование, имеющие аналоги в России, а полученные средства направить на поддержку российских производителей. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Инфотех» в Тюмени.
«Есть такая мера, она действует в автотранспорте, утильсбор называется. Это мера, которая позволяет нам поднять стоимость на зарубежные решения по тем позициям, по которым есть российские аналоги <...> Мы его будем собирать с тех, кто ввозит иностранную технику. И это будет идти на поддержку российского производства», – приводит его слова «Интерфакс».
Министр отметил, что снизить цены на российское ИТ-оборудование сейчас из-за возросших затрат на логистику не получится, но «мы можем поднять цены на иностранное». Он также добавил, что Минцифры выступает против ограничений на параллельный импорт.
Утилизационный сбор – единовременный платеж, он взимается на будущую утилизацию техники с сентября 2012 г. Выплачивается за каждый автомобиль, его размер определяется исходя из базовой ставки (20 000–172 500 руб. в зависимости от типа машины), умноженной на коэффициент, отличающийся для разных видов техники с разными массой, возрастом и объемом двигателя. Этим летом утильсбор был проиндексирован, ставка сбора на легковые машины будет в среднем повышена в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на LCV – в 2,5–3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза.
Как писали ранее «Ведомости», Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования IT-компаний на 25% до конца 2023 г. Представитель ведомства пояснил, что предложения по увеличению финансирования сформированы для балансировки кредитного портфеля и сохранения для заемщиков процентной ставки.
В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что суммарный объем проданных ИТ-решений и оказанных ИТ-услуг в России в 2022 г. достиг 2 трлн руб. Валовая добавленная стоимость этих проектов составила 1,9 трлн руб., что на 23% больше показателей 2021 г. Численность сотрудников, занятых в ИТ-сфере, выросла на 12,7% до 740 000 человек, а среднемесячная зарплата этих работников составила 135 500 руб. (рост на 18,6%).