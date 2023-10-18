Минцифры намерено ввести утильсборы на иностранное ИТ-оборудование

Утилизационный сбор – единовременный платеж, он взимается на будущую утилизацию техники с сентября 2012 г. Выплачивается за каждый автомобиль, его размер определяется исходя из базовой ставки (20 000–172 500 руб. в зависимости от типа машины), умноженной на коэффициент, отличающийся для разных видов техники с разными массой, возрастом и объемом двигателя. Этим летом утильсбор был проиндексирован, ставка сбора на легковые машины будет в среднем повышена в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на LCV – в 2,5–3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза.