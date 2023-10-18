Газета
Технологии

Минцифры намерено ввести утильсборы на иностранное ИТ-оборудование

Ведомости

Минцифры предлагает ввести утильсбор на зарубежное ИТ-оборудование, имеющие аналоги в России, а полученные средства направить на поддержку российских производителей. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Инфотех» в Тюмени.

«Есть такая мера, она действует в автотранспорте, утильсбор называется. Это мера, которая позволяет нам поднять стоимость на зарубежные решения по тем позициям, по которым есть российские аналоги <...> Мы его будем собирать с тех, кто ввозит иностранную технику. И это будет идти на поддержку российского производства», – приводит его слова «Интерфакс».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Министр отметил, что снизить цены на российское ИТ-оборудование сейчас из-за возросших затрат на логистику не получится, но «мы можем поднять цены на иностранное». Он также добавил, что Минцифры выступает против ограничений на параллельный импорт.

Утилизационный сбор – единовременный платеж, он взимается на будущую утилизацию техники с сентября 2012 г. Выплачивается за каждый автомобиль, его размер определяется исходя из базовой ставки (20 000–172 500 руб. в зависимости от типа машины), умноженной на коэффициент, отличающийся для разных видов техники с разными массой, возрастом и объемом двигателя. Этим летом утильсбор был проиндексирован, ставка сбора на легковые машины будет в среднем повышена в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на LCV – в 2,5–3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза.

Ранее по теме: Минцифры просит на четверть увеличить финансирование льготных IТ-кредитов

Как писали ранее «Ведомости», Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования IT-компаний на 25% до конца 2023 г. Представитель ведомства пояснил, что предложения по увеличению финансирования сформированы для балансировки кредитного портфеля и сохранения для заемщиков процентной ставки.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что суммарный объем проданных ИТ-решений и оказанных ИТ-услуг в России в 2022 г. достиг 2 трлн руб. Валовая добавленная стоимость этих проектов составила 1,9 трлн руб., что на 23% больше показателей 2021 г. Численность сотрудников, занятых в ИТ-сфере, выросла на 12,7% до 740 000 человек, а среднемесячная зарплата этих работников составила 135 500 руб. (рост на 18,6%).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных