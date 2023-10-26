Минцифры: разработчикам осталось заместить 10% иностранных ИТ-решений
В России осталась острая потребность в замещении 10% иностранных ИТ-решений, которые ранее поставлялись в страну, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«В целом у нас острая потребность остается где-то в 10% тех решений, которые поставлялись зарубежными производителями, часть из них уже в работе, им предоставлены гранты», – рассказало он (цитата по ТАСС).
Министр также отметил, что господдержка разработки отечественных решений превысила 20 млрд руб., при этом заказчики инвестировали свыше 200 млрд руб.
Как писали ранее «Ведомости», Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования IT-компаний на 25% до конца 2023 г. Представитель ведомства пояснил, что предложения по увеличению финансирования сформированы для балансировки кредитного портфеля и сохранения для заемщиков процентной ставки.
В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что суммарный объем проданных ИТ-решений и оказанных ИТ-услуг в России в 2022 г. достиг 2 трлн руб. Валовая добавленная стоимость этих проектов составила 1,9 трлн руб., что на 23% больше показателей 2021 г. Численность сотрудников, занятых в ИТ-сфере, выросла на 12,7% до 740 000 человек, а среднемесячная зарплата этих работников составила 135 500 руб. (рост на 18,6%).