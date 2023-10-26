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Шадаев: доля отечественных производителей на IT-рынке превысила 50%

Ведомости

Доля отечественных производителей на российском IT-рынке выросла в два раза, превысив 50%. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Рынок у нас не схлопнулся, а при этом доля российских производителей выросла в два раза и превысила 50%, даже потеснив в определенных нишах китайцев», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Шадаев добавил, что хороший потенциал имеет производство компьютерных игр в России. Он допустил, что российские разработчики могут выйти и на китайский рынок.

Российский IT-рынок вырастет более чем в 2 раза к 2030 году

Отечественные производители будут на нем доминировать

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков Strategy Partners писали, что объем IT-рынка России (включая софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование) вырастет с 3 трлн руб. в 2023 г. до 7 трлн руб. к 2030 г. В частности ожидается, что рынок оборудования достигнет 4,2 трлн руб., а 2,8 трлн руб. будет приходиться на сегмент IT-услуг и ПО.

В мае во время посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» президенту РФ Владимиру Путину рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются российские разработчики при выходе на китайский рынок из-за отказа в выдаче лицензий. В ответ глава государства пообещал обсудить с партнерами по БРИКС продвижение отечественных игр на рынках стран – членов объединения.

В августе Путин поручил правительству РФ совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив разработать предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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