Шадаев: доля отечественных производителей на IT-рынке превысила 50%
Доля отечественных производителей на российском IT-рынке выросла в два раза, превысив 50%. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Рынок у нас не схлопнулся, а при этом доля российских производителей выросла в два раза и превысила 50%, даже потеснив в определенных нишах китайцев», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Шадаев добавил, что хороший потенциал имеет производство компьютерных игр в России. Он допустил, что российские разработчики могут выйти и на китайский рынок.
В сентябре «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков Strategy Partners писали, что объем IT-рынка России (включая софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование) вырастет с 3 трлн руб. в 2023 г. до 7 трлн руб. к 2030 г. В частности ожидается, что рынок оборудования достигнет 4,2 трлн руб., а 2,8 трлн руб. будет приходиться на сегмент IT-услуг и ПО.
В мае во время посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» президенту РФ Владимиру Путину рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются российские разработчики при выходе на китайский рынок из-за отказа в выдаче лицензий. В ответ глава государства пообещал обсудить с партнерами по БРИКС продвижение отечественных игр на рынках стран – членов объединения.
В августе Путин поручил правительству РФ совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив разработать предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки.