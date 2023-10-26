Шадаев: доля отечественных производителей на IT-рынке превысила 50%

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков Strategy Partners писали, что объем IT-рынка России (включая софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование) вырастет с 3 трлн руб. в 2023 г. до 7 трлн руб. к 2030 г. В частности ожидается, что рынок оборудования достигнет 4,2 трлн руб., а 2,8 трлн руб. будет приходиться на сегмент IT-услуг и ПО.