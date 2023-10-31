ОПИ попросила кабмин о временном моратории на использование зарубежного ПО

В ответе Совфеда, который также есть в распоряжении издания, сказано, что мораторий должен действовать в отношении только тех пользователей, который ранее правомерно приобрели лицензии на зарубежный софт. Там отметили, что к 2027 г. на российском рынке будет достаточное количество необходимого ПО. К 2030 г. в Совфеде допустили возможность полной замены иностранного софта.