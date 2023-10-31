ОПИ попросила кабмин о временном моратории на использование зарубежного ПО
Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и в Совет Федерации с просьбой ввести временный мораторий на привлечение к ответственности компаний за использование иностранного софта без согласия правообладателя. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В ОПИ указали на сложность быстрого перехода на российское ПО. Там пояснили, что для банков, операторов связи других компаний смена софта повлечет не только «кратный рост капитальных затрат», но и «резкое снижение функциональности». В организации добавили, что сейчас привлечь к ответственности за использование софта могут и сами компании-разработчики, покинувшие РФ.
В письме говорится, что иностранное ПО используют «Ростелеком», Tele2, Сбербанк, МТС и ряд других компаний. В качестве примера в ОПИ назвали программы Cisco, Dell, Nvidia и др. В Tele2 «Коммерсанту» сообщили, что пользуются только программами с бессрочной лицензией. В «Мегафоне» отметили, что используют софт только по лицензии правообладателя. «Ростелеком» и МТС газете не ответили.
В Минцифры заявили, что до 90% иностранных решений уже имеют российские аналоги. В иных случаях кабмин совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает нормативные акты со специальными условиями, добавили там. В министерстве пояснили, что при разрешении использовать иностранные ПО будут учитываться «потребности пользователя, возможности импортозамещения и необходимость своевременного исполнения планов по переходу на отечественные решения».
В ответе Совфеда, который также есть в распоряжении издания, сказано, что мораторий должен действовать в отношении только тех пользователей, который ранее правомерно приобрели лицензии на зарубежный софт. Там отметили, что к 2027 г. на российском рынке будет достаточное количество необходимого ПО. К 2030 г. в Совфеде допустили возможность полной замены иностранного софта.
В марте 2022 г. «Ведомости» писали, что правительство не планирует отменять ответственность за использование не лицензированного в России ПО из недружественных стран. Тогда в Минцифры пояснили, что ведомство выступает за «стимулирование перехода на российское ПО».