Опытный образец Ил-96-400М совершил первый полет

В начале сентября в России состоялся второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний, во время которых экипаж, в частности, выполнил уборку шасси и испытал воздушные тормоза. Первый полет SJ-100 c импортозамещенными системами состоялся 15 августа на высоте до 3000 м, он продолжался 54 минуты. Второй полет, как отметили в ОАК, занял 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 м.