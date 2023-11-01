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Опытный образец Ил-96-400М совершил первый полет

Ведомости

Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Ростеха».

Самолет, являющийся модернизированной версией Ил-96-300, отличается удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС-90А1 и вмещает до 370 пассажиров. Образец был создан во входящем в ОАК филиале ПАО «Ил» – ВАСО. Во время полета были проверены устойчивость, управляемость самолета, работоспособность его систем, силовой установки и средств захода на посадку. Полет прошел в штатном режиме, стабильная работа изготовленного в РФ оборудования была подтверждена.

«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М – это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», – прокомментировал полет вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Новое оборудование, пояснил он, повышает безопасность и надежность полетов. В будущем самолет позволит повысить компетенции российских предприятий в разработке и производстве широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, добавил вице-премьер.

В начале сентября в России состоялся второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний, во время которых экипаж, в частности, выполнил уборку шасси и испытал воздушные тормоза. Первый полет SJ-100 c импортозамещенными системами состоялся 15 августа на высоте до 3000 м, он продолжался 54 минуты. Второй полет, как отметили в ОАК, занял 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 м.

«Аэрофлот» и «Ростех» заключили контракт на поставку МС-21 и SJ-100

Из-за спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. Они запретили поставлять в Россию новые самолеты и комплектующие ко всей авиатехнике западного производства, под запрет также попали услуги ремонта и техобслуживания воздушных судов (ВС). Кроме того, к концу марта 2022 г. европейские лизингодатели должны были прекратить все отношения с российскими перевозчиками, истребовав находящиеся у них ВС.

В марте этого года министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил о выделении 300 млрд руб. на выкуп самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями у иностранных лизингодателей. Тогда же он уточнил, что часть этих средств уже использовал «Аэрофлот» на выкуп 10 дальнемагистральных воздушных судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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