Опытный образец Ил-96-400М совершил первый полет
Самолет, являющийся модернизированной версией Ил-96-300, отличается удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС-90А1 и вмещает до 370 пассажиров. Образец был создан во входящем в ОАК филиале ПАО «Ил» – ВАСО. Во время полета были проверены устойчивость, управляемость самолета, работоспособность его систем, силовой установки и средств захода на посадку. Полет прошел в штатном режиме, стабильная работа изготовленного в РФ оборудования была подтверждена.
«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М – это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», – прокомментировал полет вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Новое оборудование, пояснил он, повышает безопасность и надежность полетов. В будущем самолет позволит повысить компетенции российских предприятий в разработке и производстве широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, добавил вице-премьер.
В начале сентября в России состоялся второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний, во время которых экипаж, в частности, выполнил уборку шасси и испытал воздушные тормоза. Первый полет SJ-100 c импортозамещенными системами состоялся 15 августа на высоте до 3000 м, он продолжался 54 минуты. Второй полет, как отметили в ОАК, занял 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 м.
Из-за спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. Они запретили поставлять в Россию новые самолеты и комплектующие ко всей авиатехнике западного производства, под запрет также попали услуги ремонта и техобслуживания воздушных судов (ВС). Кроме того, к концу марта 2022 г. европейские лизингодатели должны были прекратить все отношения с российскими перевозчиками, истребовав находящиеся у них ВС.
В марте этого года министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил о выделении 300 млрд руб. на выкуп самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями у иностранных лизингодателей. Тогда же он уточнил, что часть этих средств уже использовал «Аэрофлот» на выкуп 10 дальнемагистральных воздушных судов.