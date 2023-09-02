ОАК сообщила о втором полете SJ-100 c импортозамещенными системами
«Во время полета экипаж выполнил уборку шасси, проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, а также работу противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов. В ходе посадки была испытана система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов», – говорится в сообщении ОАК.
Во время первого полета пилоты проверили устойчивость и управляемость самолета в воздухе, системы автоматического регулирования давления в кабине, сообщал Минпромторг. Помимо этого самолет произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. По данным ведомства, в ходе испытаний была подтверждена «стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе».
SJ-100 – это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка этого самолета обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8. В апреле в Минпромторге сообщили, что получение сертификата на двигатель ПД-8 для SJ-100 ожидается уже в сентябре этого года. 13 августа в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что в компании ожидают поставки первых двух SJ-100 в конце текущего года. Они будут использоваться авиакомпанией «Россия».