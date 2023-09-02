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ОАК сообщила о втором полете SJ-100 c импортозамещенными системами

Ведомости

В Комсомольске-на-Амуре завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний, во время которых экипаж, в частности, выполнил уборку шасси и испытал воздушные тормоза. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Первый полет SJ-100 c импортозамещенными системами состоялся 15 августа на высоте до 3000 м, он продолжался 54 минуты. Второй полет, как отметили в ОАК, занял 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 м. 

«Во время полета экипаж выполнил уборку шасси, проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, а также работу противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов. В ходе посадки была испытана система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов», – говорится в сообщении ОАК.

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Во время первого полета пилоты проверили устойчивость и управляемость самолета в воздухе, системы автоматического регулирования давления в кабине, сообщал Минпромторг. Помимо этого самолет произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. По данным ведомства, в ходе испытаний была подтверждена «стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе».

SJ-100 – это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка этого самолета обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8. В апреле в Минпромторге сообщили, что получение сертификата на двигатель ПД-8 для SJ-100 ожидается уже в сентябре этого года. 13 августа в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что в компании ожидают поставки первых двух SJ-100 в конце текущего года. Они будут использоваться авиакомпанией «Россия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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