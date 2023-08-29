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Минпромторг сообщил о первом полете импортозамещенного SJ-100

Ведомости

Российский самолет SJ-100 c импортозамещенными системами совершил свой первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. 

«Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что полет продолжался 54 минуты на высоте до 3000 м. В полете SJ-100 разгонялся до 343 км/ч. 

В рамках испытаний пилоты проверили устойчивость и управляемость самолета в воздухе, системы автоматического регулирования давления в кабине. Помимо этого самолет произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. «В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», – добавили в Минпромторге.

Всего в обновленном «суперджете» было размещено около 40 систем и агрегатов. Там добавили, что этот SJ-100 совершил полет на франко-российских двигателях Sam146, которыми оборудован нынешний Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Как поясняли в «Ростехе» в июне, это необходимо для «ускорения программы испытаний». Второй образец совершит полет уже с отечественными двигателями ПД-8. 

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SJ-100 – это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка этого самолета обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8. В апреле в Минпромторге сообщили, что получение сертификата на двигатель ПД-8 для SSJ 100 ожидается уже в сентябре этого года. 13 августа в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что в компании ожидают поставки первых двух SJ-100 в конце текущего года. Они будут использоваться авиакомпанией «Россия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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