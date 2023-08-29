Минпромторг сообщил о первом полете импортозамещенного SJ-100
Российский самолет SJ-100 c импортозамещенными системами совершил свой первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
«Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет», – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что полет продолжался 54 минуты на высоте до 3000 м. В полете SJ-100 разгонялся до 343 км/ч.
В рамках испытаний пилоты проверили устойчивость и управляемость самолета в воздухе, системы автоматического регулирования давления в кабине. Помимо этого самолет произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. «В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», – добавили в Минпромторге.
Всего в обновленном «суперджете» было размещено около 40 систем и агрегатов. Там добавили, что этот SJ-100 совершил полет на франко-российских двигателях Sam146, которыми оборудован нынешний Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Как поясняли в «Ростехе» в июне, это необходимо для «ускорения программы испытаний». Второй образец совершит полет уже с отечественными двигателями ПД-8.
SJ-100 – это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка этого самолета обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8. В апреле в Минпромторге сообщили, что получение сертификата на двигатель ПД-8 для SSJ 100 ожидается уже в сентябре этого года. 13 августа в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что в компании ожидают поставки первых двух SJ-100 в конце текущего года. Они будут использоваться авиакомпанией «Россия».