Минпромторг сообщил о первом полете импортозамещенного SJ-100

SJ-100 – это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка этого самолета обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8. В апреле в Минпромторге сообщили, что получение сертификата на двигатель ПД-8 для SSJ 100 ожидается уже в сентябре этого года. 13 августа в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что в компании ожидают поставки первых двух SJ-100 в конце текущего года. Они будут использоваться авиакомпанией «Россия».