«Ростех»: первый полет SSJ-New совершит на франко-российских двигателях
Первый полет самолета Sukhoi Superjet New (SSJ-New) пройдет на франко-российских двигателях SaM146. Об этом рассказали в «Ростехе» после выездной сессии научно-технического совета корпорации «Иркут».
В «Ростехе» заявили, что вышли на финишную прямую, первый полет SSJ-New состоится в ближайшее время, а по итогам сессии сформирован финальный перечень наземных проверок перед началом летных испытаний.
Первый полет самолет совершит на франко-российских двигателях Sam146, которыми оборудован нынешний Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Как пояснили в «Ростехе», это необходимо для «ускорения программы испытаний». «Второй опытный образец начнет программу летных испытаний с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых в Комсомольск-на-Амуре ожидается в ближайшие недели», – рассказали в госкорпорации.
К заводским доводочным испытаниям должны приступить в течение нескольких недель, уточнил гендиректор «Иркута» Андрей Богинский. После специалисты Росавиации проведут сертификационные испытания, «по итогам которых импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на борту». Богинский добавил, что это позволит запустить серийное производство и коммерческую эксплуатацию самолета.
Замглавы «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что у SSJ-New отечественные система управления, авионика, гидросистема, шасси и многое другое. «Первый полет состоится в ближайшее время, после проверок оборудования на земле. Их цель – обеспечение безопасности пассажиров, ведь в перспективе SSJ-NEW вместе со среднемагистральным МС-21 станет основой парка российских авиакомпаний», – рассказал Артяков.
SSJ-New – это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка SSJ-New обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8. В апреле в Минпромторге сообщили, что получение сертификата на двигатель ПД-8 для SSJ 100 ожидается уже в сентябре этого года.
Двигатели SaM146 – совместный проект французского концерна Safran и российского НПО «Сатурн». Ремонт «горячей части» двигателя возможен только во Франции.
В конце мая министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов сообщал, что первый полет самолета SSJ-New пройдет в июне, но Минпромторге России опровергли это заявление, уточнив, что на тот момент заседание совета о допуске к первому полету еще не проводилось.