Минпромторг сообщил о разработке замены импортным запчастям для Superjet

Минпромторг сообщил о разработке замены импортным запчастям для SuperjetРанее компании увидели риски для SSJ из-за дефицита свечей зажигания
В России работают над импортозамещением свечей зажигания для российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
«Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий ведется, в том числе включая свечи зажигания. Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов», — говорится в сообщении.
В Ростехе уточнили, что по некоторым позициям работа уже завершена, а по другим — «в самом разгаре». Там отметили, что результаты по производству свечей зажигания ожидаются уже в 2023 г.
«На текущий момент критических проблем с эксплуатацией парка «Суперджетов» нет, его готовность поддерживается на высоком уровне, самолеты демонстрируют высокие показатели налета — до 370 часов в месяц», — подчеркнули в госкорпорации.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях, летающих на Superjet, сообщил о дефиците свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 из-за санкций США. В частности, о рисках невыполнения программ полета из-за нехватки деталей в письме к Минпромторгу предупреждал заместитель генерального директора «Ираэро» Владимир Панфилов. По данным Telegram-канала «Авиаторщина», трудности также испытывает авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»).
Для Superjet используются двигатели SaM146 — совместный проект французского концерна Safran и российского НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) «Ростеха»). В конце декабря 2022 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» сообщил, что замена SaM146 на нынешнем поколении SSJ100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена. Он также выразил надежду, что до тотального каннибализма авиатехники в России не дойдет.
Ремонт горячей части SaM146 возможен только во Франции. В «Ростехе» тогда отметили, что предпринимают шаги по освоению разных видов ремонтов этих двигателей.