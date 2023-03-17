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Бизнес

Минпромторг сообщил о разработке замены импортным запчастям для Superjet

Ранее компании увидели риски для SSJ из-за дефицита свечей зажигания
Анастасия Швецова
Максим Стулов / Ведомости

В России работают над импортозамещением свечей зажигания для российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий ведется, в том числе включая свечи зажигания. Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов», — говорится в сообщении.

В Ростехе уточнили, что по некоторым позициям работа уже завершена, а по другим — «в самом разгаре». Там отметили, что результаты по производству свечей зажигания ожидаются уже в 2023 г.

«На текущий момент критических проблем с эксплуатацией парка «Суперджетов» нет, его готовность поддерживается на высоком уровне, самолеты демонстрируют высокие показатели налета — до 370 часов в месяц», — подчеркнули в госкорпорации.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях, летающих на Superjet, сообщил о дефиците свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 из-за санкций США. В частности, о рисках невыполнения программ полета из-за нехватки деталей в письме к Минпромторгу предупреждал заместитель генерального директора «Ираэро» Владимир Панфилов. По данным Telegram-канала «Авиаторщина», трудности также испытывает авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»).

Для Superjet используются двигатели SaM146 — совместный проект французского концерна Safran и российского НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) «Ростеха»). В конце декабря 2022 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» сообщил, что замена SaM146 на нынешнем поколении SSJ100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена. Он также выразил надежду, что до тотального каннибализма авиатехники в России не дойдет.

Ремонт горячей части SaM146 возможен только во Франции. В «Ростехе» тогда отметили, что предпринимают шаги по освоению разных видов ремонтов этих двигателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных