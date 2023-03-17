Минпромторг сообщил о разработке замены импортным запчастям для Superjet

Для Superjet используются двигатели SaM146 — совместный проект французского концерна Safran и российского НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) «Ростеха»). В конце декабря 2022 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» сообщил, что замена SaM146 на нынешнем поколении SSJ100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена. Он также выразил надежду, что до тотального каннибализма авиатехники в России не дойдет.