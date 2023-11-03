Минцифры хочет приостановить централизованную закупку ПО для федеральных органов

Отмечается, что в целях реализации постановления в 2019 г. Минцифры были заключены госконтракты на поставку лицензий ПО на общую сумму в 1,03 млрд руб., в то время как в 2021 г. этот результат был исключен из паспорта нацпрограммы «Цифровая экономика».