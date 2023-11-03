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Минцифры хочет приостановить централизованную закупку ПО для федеральных органов

Ведомости

Минцифры России предложило приостановить централизованную закупку лицензий офисного и антивирусного программного обеспечения (ПО) для федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на весь 2024 г. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает изменения в постановлении кабмина № 658 (запущено в 2018 г.) «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения учета, ‎а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности».

«Сложилась ситуация, когда ФОИВ не вправе самостоятельно осуществлять закупку лицензий ПО для собственных нужд в силу требований постановления № 658, в то время как Минцифры России не может осуществить закупку в связи с отсутствием в нормативных правовых актах РФ указания на источник финансирования», – говорится в пояснительной записке. 

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Отмечается, что в целях реализации постановления в 2019 г. Минцифры были заключены госконтракты на поставку лицензий ПО на общую сумму в 1,03 млрд руб., в то время как в 2021 г. этот результат был исключен из паспорта нацпрограммы «Цифровая экономика».

Сотрудник крупной IT-компании в начале октября рассказывал «Ведомостям», что аппарат Госдумы приобрел для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office.

Это подтвердил технический директор поставщика лицензий – интегратора Step Logic Станислав Дарчинов. Он уточнял, что решения в полном объеме были поставлены заказчику в сентябре. Точная сумма закупки нижней палаты, согласно порталу госзакупок, составила почти 52,5 млн руб. – из этой суммы порядка 23,1 млн руб. стоили 1800 лицензий «Мойофиса» и 29,3 млн руб. – лицензии на Astra Linux.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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