Депутатов Госдумы переводят на отечественные аналоги Windows и Microsoft Office

Депутатов Госдумы переводят на отечественные аналоги Windows и Microsoft OfficeПереход на непривычное ПО всегда требует постепенного переобучения сотрудников, отмечают эксперты
Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной IT-компании и подтвердил технический директор поставщика лицензий – интегратора Step Logic Станислав Дарчинов.
Вместо Windows аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office – пакет «Мойофис», рассказал источник «Ведомостей». Речь идет о бессрочных лицензиях с трехлетним сроком получения обновлений. По его словам, общая сумма покупки двух решений составила около 52 млн руб.
Точная сумма закупки Госдумы – почти 52,5 млн руб., следует из информации на портале госзакупок. Из этой суммы порядка 23,1 млн руб. стоили 1800 лицензий «Мойофиса» и 29,3 млн руб. – лицензии на Astra Linux. Стартовая цена закупки составляла 52,7 млн руб. На конкурс поступила только заявка Step Logic, следует из конкурсной документации.
«Решения в полном объеме были поставлены заказчику в сентябре», – уточнил Дарчинов.
Представители «Новых облачных технологий» (развивает проект «Ростелекома» «Мойофис») и ГК «Астра» отказались от комментариев.
В пресс-службе Госдумы подтвердили закупку ПО.
Собеседник в аппарате нижней палаты парламента говорит, что это плановый переход на отечественное ПО. Сейчас на него перешли сотрудники четырех управлений нижней палаты парламента, сказал он: «Затем планово на это ПО перейдут весь аппарат Госдумы, аппарат фракций и депутаты». Он также отмечает, что нынешняя закупка 1800 лицензий производилась для компьютеров, которые работают с внешней сетью, с интернетом, а в следующем году закупка планируется также для компьютеров, работающих с внутренней сетью – интранетом.
Переход с зарубежных решений на российские обычно сопровождается трудностями, связанными с привычкой к использованию иностранных решений, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Кто переходит на наше
С начала 2023 г. на программное обеспечение «Мойофис» перешли ряд крупных компаний и госучреждений, в том числе группа «Аэрофлот», в которую помимо одноименной авиакомпании входят «Россия» и «Победа», и МГУ. В июне 2022 г. о покупке около 100 000 лицензий «Мойофиса» сообщал ВТБ. Стоимость контракта оценивалась в 1,2 млрд руб. В сентябре о приобретении 150 000 лицензий Astra Linux объявило правительство Татарстана. Также на решения ГК «Астра» перешли АО «Концерн Росэнергоатом», МГТУ им. Н. Э. Баумана и МИРЭА.
«Пользователи уже хорошо знают зарубежные системы, на которых работали, и, даже если отечественный софт предлагает улучшенные функциональные возможности, люди не сразу готовы перестроиться. Поэтому заказчики высоко ценят обучение, выпуск бесплатных и углубленных курсов от российских вендоров», – обращает внимание коммерческий директор PIX Robotics Вячеслав Мусолов. Массовым переходам практически всегда предшествуют пилотные периоды использования, добавил он.
Также сложности могут быть связаны с интеграцией систем. «Программы работают не в вакууме сами по себе, они активно взаимодействуют между собой, происходит обмен информацией между различными системами. Важно обеспечить совместимость с другими приложениями», – напоминает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Например, если у заказчика много приложений, работающих только под ОС Windows, могут возникнуть трудности с их переносом на другую операционную систему, добавляет эксперт по российскому ПО ГК Softline Александра Залманова. В таких случаях заказчику придется либо отказаться от приложений, которые несовместимы с новой ОС, либо адаптировать их под новую среду, что может потребовать дополнительных затрат и времени, добавляет она. Внедрение новых IT-решений в компании обычно начинается с небольшой группы сотрудников, которых предварительно обучают и дают им время на тестирование, отметила руководитель QA-отдела IT-компании SimbirSoft Марина Тарасова. Остальные специалисты продолжают использовать привычное ПО, чтобы производительность не упала, добавляет эксперт.
Но если говорить про зарубежное офисное ПО, многие крупные организации продолжают им пользоваться, но держат «в высокой степени готовности российские решения на случай полного запрета зарубежного софта», обращает внимание руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. «В то же время российские офисные продукты сейчас активно работают над повышением своей функциональности, чтобы переход был для пользователей максимально безболезненным», – добавила эксперт.
В любом случае единой методологии быстрого перехода на российский софт, которым будет пользоваться большое количество сотрудников, пока не существует, обратил внимание заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг» Вячеслав Закусилов. «При этом с учетом активного развития ПО вендорами и растущего интереса со стороны рынка у нас есть все основания полагать, что методология замещения софта будет разработана достаточно быстро», – резюмировал он.