Депутатов Госдумы переводят на отечественные аналоги Windows и Microsoft Office

Например, если у заказчика много приложений, работающих только под ОС Windows, могут возникнуть трудности с их переносом на другую операционную систему, добавляет эксперт по российскому ПО ГК Softline Александра Залманова. В таких случаях заказчику придется либо отказаться от приложений, которые несовместимы с новой ОС, либо адаптировать их под новую среду, что может потребовать дополнительных затрат и времени, добавляет она. Внедрение новых IT-решений в компании обычно начинается с небольшой группы сотрудников, которых предварительно обучают и дают им время на тестирование, отметила руководитель QA-отдела IT-компании SimbirSoft Марина Тарасова. Остальные специалисты продолжают использовать привычное ПО, чтобы производительность не упала, добавляет эксперт.