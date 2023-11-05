VK пользуются около 4 млн человек из новых регионов
Количество пользователей социальной сети VK из новых регионов составляет около 4 млн человек, сообщил генеральный директор компании Владимир Кириенко на выставке-форуме «Россия».
«У нас сегодня около 4 млн пользователей в новых регионах», – сказал глава компании, выступая на просветительском марафоне «Знание» (цитата по ТАСС). По его словам, число пользователей постоянно растет, в компании видят «большую активность и желание детей и подростков из новых регионов познавать что-то новое и интересное».
Ранее аналитики Tele2 выяснили, что рост пользователей VK в этом году составил 19,8%. По оценкам экспертов, драйвером роста стал запуск сервиса «VK Видео». Социальная сеть сравнялась в России по популярности с YouTube, они занимают долю по 15% по итогам первых девяти месяцев 2023 г.
В начале сентября VK сообщила о создании двух бизнес-групп, которые объединят «ключевые продукты и сервисы холдинга».
Бизнес-группа «Социальные платформы и медиаконтент» будет включать в себя «В контакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». В группу «Экосистемные и комплексные сервисы» войдут почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы.