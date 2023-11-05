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VK пользуются около 4 млн человек из новых регионов

Ведомости

Количество пользователей социальной сети VK из новых регионов составляет около 4 млн человек, сообщил генеральный директор компании Владимир Кириенко на выставке-форуме «Россия».

«У нас сегодня около 4 млн пользователей в новых регионах», – сказал глава компании, выступая на просветительском марафоне «Знание» (цитата по ТАСС). По его словам, число пользователей постоянно растет, в компании видят «большую активность и желание детей и подростков из новых регионов познавать что-то новое и интересное».

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Ранее аналитики Tele2 выяснили, что рост пользователей VK в этом году составил 19,8%. По оценкам экспертов, драйвером роста стал запуск сервиса «VK Видео». Социальная сеть сравнялась в России по популярности с YouTube, они занимают долю по 15% по итогам первых девяти месяцев 2023 г.

В начале сентября VK сообщила о создании двух бизнес-групп, которые объединят «ключевые продукты и сервисы холдинга». 

Бизнес-группа «Социальные платформы и медиаконтент» будет включать в себя «В контакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». В группу «Экосистемные и комплексные сервисы» войдут почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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