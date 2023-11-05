VK пользуются около 4 млн человек из новых регионов

«У нас сегодня около 4 млн пользователей в новых регионах», – сказал глава компании, выступая на просветительском марафоне «Знание» (цитата по ТАСС). По его словам, число пользователей постоянно растет, в компании видят «большую активность и желание детей и подростков из новых регионов познавать что-то новое и интересное».