VK создает новый билетный сервис и планирует встроить его во «В контакте»

«Мы создаем сервис, который будет встроен в наши социальные сети и поможет пользователям посещать самые интересные события и мероприятия в стране», – говорится в описании вакансий VK. В списке задач и требований к кандидатам указаны «коммуникация с целевой аудиторией, культурными институциями и организаторами мероприятий», «знание и понимание сферы искусства: театров, музеев», а также опыт реализации проектов в этой области.