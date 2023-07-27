VK создает новый билетный сервис и планирует встроить его во «В контакте»Потенциально новым билетным агрегатором может пользоваться до трети аудитории соцсети
VK планирует выйти на рынок билетных агрегаторов и встроить новый сервис в свою социальную сеть «В контакте». Компания разместила на рекрутинговом сервисе hh.ru вакансию руководителя направления по работе с контентом и директора по маркетингу в новый проект, связанный с индустрией развлечений. Источник «Ведомостей», знакомый с планами VK, подтвердил, что сейчас компания работает над созданием билетной инфраструктуры и необходимых технологических сервисов. Представитель VK воздержался от комментариев.
«Мы создаем сервис, который будет встроен в наши социальные сети и поможет пользователям посещать самые интересные события и мероприятия в стране», – говорится в описании вакансий VK. В списке задач и требований к кандидатам указаны «коммуникация с целевой аудиторией, культурными институциями и организаторами мероприятий», «знание и понимание сферы искусства: театров, музеев», а также опыт реализации проектов в этой области.