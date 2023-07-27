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VK создает новый билетный сервис и планирует встроить его во «В контакте»

Потенциально новым билетным агрегатором может пользоваться до трети аудитории соцсети
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина Мария Истомина
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

VK планирует выйти на рынок билетных агрегаторов и встроить новый сервис в свою социальную сеть «В контакте». Компания разместила на рекрутинговом сервисе hh.ru вакансию руководителя направления по работе с контентом и директора по маркетингу в новый проект, связанный с индустрией развлечений. Источник «Ведомостей», знакомый с планами VK, подтвердил, что сейчас компания работает над созданием билетной инфраструктуры и необходимых технологических сервисов. Представитель VK воздержался от комментариев.

«Мы создаем сервис, который будет встроен в наши социальные сети и поможет пользователям посещать самые интересные события и мероприятия в стране», – говорится в описании вакансий VK. В списке задач и требований к кандидатам указаны «коммуникация с целевой аудиторией, культурными институциями и организаторами мероприятий», «знание и понимание сферы искусства: театров, музеев», а также опыт реализации проектов в этой области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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