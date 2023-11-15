«Яндекс» подготовит 350 000 IT-специалистов
С 2023 по 2026 гг. «Яндекс» намерен подготовить 350 000 IT-специалистов, что в три раза больше, чем в предыдущие три года. Об этом сообщила директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова на конференции Yet another Conference on Education (YaC/e).
«Владение технологиями и умение программировать – больше не прерогатива тех, кого называют “айтишниками”. Мы давно готовим специалистов для IT-отрасли: разработчиков, тестировщиков, аналитиков, но у нас есть и программы для людей из других сфер», – цитирует Козлову пресс-служба корпорации.
В «Яндексе» пояснили, что число айтишников увеличится за счет внедрения новых форматов обучения, появления новых программ подготовки, расширения партнерства с вузами и использования решений на основе генеративных нейронных сетей.
В частности, за три года компания обучит 150 000 школьников и студентов колледжей. Также программы «Яндекса» появятся более чем в 20 университетах и институтах. Ожидается, что к 2026 г. число студентов на таких программах составит 12 000. Также «Яндекс» запустит междисциплинарные программы для студентов специальностей, не связанных с IT. В рамках профессиональной подготовки на «Яндекс.Практикуме» планируется подготовить 200 000 IT-специалистов.
В конце сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф оценивал дефицит кадров в IT-отрасли в 1 млн человек. Минцифры утверждало, что в этой сфере не хватает порядка 500 000–700 000 специалистов. Потребность в кадрах сохраняется, несмотря на увеличение кадровой базы, пояснял глава Минцифры Максут Шадаев.