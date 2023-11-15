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«Яндекс» подготовит 350 000 IT-специалистов

Ведомости

С 2023 по 2026 гг. «Яндекс» намерен подготовить 350 000 IT-специалистов, что в три раза больше, чем в предыдущие три года. Об этом сообщила директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова на конференции Yet another Conference on Education (YaC/e).

«Владение технологиями и умение программировать – больше не прерогатива тех, кого называют “айтишниками”. Мы давно готовим специалистов для IT-отрасли: разработчиков, тестировщиков, аналитиков, но у нас есть и программы для людей из других сфер», – цитирует Козлову пресс-служба корпорации. 

В «Яндексе» пояснили, что число айтишников увеличится за счет внедрения новых форматов обучения, появления новых программ подготовки, расширения партнерства с вузами и использования решений на основе генеративных нейронных сетей. 

Греф заявил о колоссальном дефиците кадров в области искусственного интеллекта

В частности, за три года компания обучит 150 000 школьников и студентов колледжей. Также программы «Яндекса» появятся более чем в 20 университетах и институтах. Ожидается, что к 2026 г. число студентов на таких программах составит 12 000. Также «Яндекс» запустит междисциплинарные программы для студентов специальностей, не связанных с IT. В рамках профессиональной подготовки на «Яндекс.Практикуме» планируется подготовить 200 000 IT-специалистов.

В конце сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф оценивал дефицит кадров в IT-отрасли в 1 млн человек. Минцифры утверждало, что в этой сфере не хватает порядка 500 000–700 000 специалистов. Потребность в кадрах сохраняется, несмотря на увеличение кадровой базы, пояснял глава Минцифры Максут Шадаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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