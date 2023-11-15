«Яндекс» подготовит 350 000 IT-специалистов

В частности, за три года компания обучит 150 000 школьников и студентов колледжей. Также программы «Яндекса» появятся более чем в 20 университетах и институтах. Ожидается, что к 2026 г. число студентов на таких программах составит 12 000. Также «Яндекс» запустит междисциплинарные программы для студентов специальностей, не связанных с IT. В рамках профессиональной подготовки на «Яндекс.Практикуме» планируется подготовить 200 000 IT-специалистов.