«Яндекс» подготовит 350 000 IT-специалистов

С 2023 по 2026 гг. «Яндекс» намерен подготовить 350 000 IT-специалистов, что в три раза больше, чем в предыдущие три года. Об этом сообщила директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова на конференции Yet another Conference on Education (YaC/e).