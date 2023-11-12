Греф заявил о колоссальном дефиците кадров в области искусственного интеллекта
В России сейчас наблюдается колоссальный дефицит специалистов в области искусственного интеллекта, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-урока «Разговор о важном».
«В нашей стране сейчас один из самый низких уровней безработицы исторически и не хватает специалистов в области цифровых технологий. И конечно же, в первую очередь сегодня колоссальный дефицит специалистов – тех, кто владеет современными технологиями в области построения современных генеративных нейронных сетей, то есть специалистов в области искусственного интеллекта», – сказал Греф.
Говоря о том, какие профессии будут наиболее востребованы в России через 5-10 лет, он отметил, что подавляющее их большинство останутся, но «сильно видоизменятся».
Греф ранее приводил данные, согласно которым дефицит кадров в IT-отрасли составляет 1 млн человек. Он отмечал, что в ближайшие годы эта проблема не будет решена. По оценкам «Сбера» на ближайшие пять-шесть лет, дефицит будет только расти, а заместить IT-специалистов во всех без исключениях областях может искусственный интеллект. Греф отметил, что «очень большие изменения» на рынке труда произойдут в ближайшие два-три года.