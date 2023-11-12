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Экономика

Греф заявил о колоссальном дефиците кадров в области искусственного интеллекта

Ведомости

В России сейчас наблюдается колоссальный дефицит специалистов в области искусственного интеллекта, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-урока «Разговор о важном».

«В нашей стране сейчас один из самый низких уровней безработицы исторически и не хватает специалистов в области цифровых технологий. И конечно же, в первую очередь сегодня колоссальный дефицит специалистов – тех, кто владеет современными технологиями в области построения современных генеративных нейронных сетей, то есть специалистов в области искусственного интеллекта», – сказал Греф.

Говоря о том, какие профессии будут наиболее востребованы в России через 5-10 лет, он отметил, что подавляющее их большинство останутся, но «сильно видоизменятся». 

Греф ранее приводил данные, согласно которым дефицит кадров в IT-отрасли составляет 1 млн человек. Он отмечал, что в ближайшие годы эта проблема не будет решена. По оценкам «Сбера» на ближайшие пять-шесть лет, дефицит будет только расти, а заместить IT-специалистов во всех без исключениях областях может искусственный интеллект. Греф отметил, что «очень большие изменения» на рынке труда произойдут в ближайшие два-три года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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