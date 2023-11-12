Греф заявил о колоссальном дефиците кадров в области искусственного интеллекта

Греф ранее приводил данные, согласно которым дефицит кадров в IT-отрасли составляет 1 млн человек. Он отмечал, что в ближайшие годы эта проблема не будет решена. По оценкам «Сбера» на ближайшие пять-шесть лет, дефицит будет только расти, а заместить IT-специалистов во всех без исключениях областях может искусственный интеллект. Греф отметил, что «очень большие изменения» на рынке труда произойдут в ближайшие два-три года.